Már májusban rákészül a Balaton-szezonra a MÁV

„Az előszezoni menetrend keretében már május 13-tól, azaz a hivatalos, iskolai szünidőt egy hónappal megelőzően sűrűbb eljutást biztosítunk a tó partjához és növeljük a kerékpárszállítási kapacitásokat” – közölte a MÁV.

photo_camera A MÁV első saját gyártású, belföldi forgalomra szánt másodosztályú InterCity (IC+) kocsija a forgalomba állításának napján a Déli pályaudvaron 2020. február 13-án. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A csoport emlékeztet, hogy a nyári forgalomra minden évben, így most is több vonattal és többletszolgáltatásra készül. Az előszezoni menetrend idén május 13-tól június 21-ig tart, „a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként járó vonatok mellett további járatokkal is elérhetővé válnak”. A további részletekért a csoport honlapját érdemes böngészni.

A csoport igyekszik ügyelni a rendezett állapotokra, az általános tisztaság fenntartására és a virágokra: több ezer dísznövényt telepítettek az elmúlt időszakban.