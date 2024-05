A Fidesz egyik legerősebb várában tart nagygyűlést Magyar Péter

A Nyugatiból indult el 9:20-kor IC-vel Magyar Péter és stábja a debreceni nagygyűlésre, velük utazott a Tisza párt több európai parlamenti listás jelöltje, köztük Tarr Zoltán református lelkész, volt zsinati tanácsos, akinek távoznia kellett az NGM háttérintézményétől, miután felszólalt Magyar egyik fővárosi nagygyűlésén.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Magyarék egy egész vasúti kocsit elfoglaltak, sőt, azt lényegében le is zárták. A kocsi elején és végén Magyar testőrei álltak, és szigorúan ellenőrizték, hogy ki léphet be. Ez azért volt probléma, mert a kocsi a szerelvény közepén volt, így például vonat elején lévő büfékocsihoz csak azon keresztül lehetett eljutni, de a rossz kocsiba szállók is nehezített útvonalon juthattak el a helyükre.

A cikk folytatódik