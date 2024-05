Orbán dicsérete után halálos fenyegetésig fajult a jándi táblaháború

Halálos fenyegetésig fajult a jándi táblaháború, miután Orbán beugrott az ukrán határ mellett fekvő településre, számolt be az ATV Híradója. A település polgármestere április végén cserélte le az üdvözlőszöveget a miniszterelnöktől származó „No Migration, No Gender, No War” feliratra. Az arra kampányoló Orbán beugrott Jándra, és megdicsérte Asztalos Istvánt, szerinte jól tette, hogy kirakta az új feliratot. Ezután a Jándon élőnjobbikos regionális igazgató leszedte a táblát, helyére „Otthont, Hitet, Békét” feliratot rakott. Mire a polgármester megfenyegette.

„Néhány órával a miniszterelnök távozása után telefonon beszéltem a polgármesterrel, aki életveszélyesen megfenyegetett, felmenőimet szidalmazva szemkinyomással, megöléssel és másokkal fenyegetett és ígéretet tett rá szentül, hogy mindent el fog követni, hogy tönkre teszi az életemet”

mondta Adorján Béla. Az ATV-nek korábbn nyilatkozó roma kisebbségi vezető is hasonlóról számolt be: miután beszélt a tévének, bosszúból kirúgták a közmunkásként dolgozó testvérét.

„Telefonhívásokat kapok, hogyha el fogok indulni polgármesternek, akkor teljesen el fog lehetetleníteni. Saját unokatestvéreimet, a családomat indította ellenem a kisebbségbe. Saját magát is romának vallotta, hogy ellenem tudjon szavazni, hogy minél több legyen a roma szavazat”

- mondta Dacsó Linda Gabriella. Az ATV-nek nyilatkozott Asztalos István polgármester is, de később letiltotta az interjút.