Dobrev és Karácsony százötven ember előtt üzent Magyar Péternek a baloldali fellegvárban

A baloldal egyik fellegvárásban, Salgótarjánban tartott választási gyűlést a DK-MSZP-Párbeszéd szövetsége.

A Fő tér egy árnyas szegletében gyűltek össze a salgótarjániak és az Egerből és Gyöngyösből busszal szállított nyugdíjasok, összesen úgy 100-150 ember.

Dobrev Klára szerint az, aki az ellenzéket akarja leváltani, az nem ellenzéki, hanem valami egészen más.

Karácsony Gergely tudja, hogy kicsit talán már unalmasak, de ők tíz éve is itt voltak, és tíz év múlva is itt lesznek.

Salgótarján Fő terén vagyunk, szemben a Zenthe Ferenc Színház, balra tőle a rendszerváltás óta üresen álló szocialista szálló, a Karancs, vele szemben meg lakóházak. A rendszerváltás idején közel ötvenezer ember otthona volt a megyeszékhely, most alig 30 ezeré, lassan alföldi mezővárosokban is többen élnek, mint itt.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Elsőre azt hittük, hogy a színpad a ledíszkövezett térre néz, de nem, a tér egy kis árnyas szegletére nézett, 100-150 ember gyűlt itt össze, de köztük voltak azok a nyugdíjasok is, akik a kezdés előtt negyedórával kászálódtak le egy fehér buszról, ami Egerből indult, de Gyöngyösön is vett fel DK-s szimpatizánsokat. Oké, a választást nem az dönti el, kinek a rendezvényére mennek el többen, a Fidesz most például bukóra állna, egy falusi magtár még a salgótarjáni Fő térrel sem vetekszik.

Azért erős volt a kontraszt. A fideszes Debrecenben több ezer magyarista, a szocialista Salgótarjánban legfeljebb kétszáz dobrevista.

Hol van már Gyurcsány?

2006-ban volt először Salgótarjánban. Pont annyira izgalmas időszak volt az is, mint a mostani. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kórházat avatott az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése és a tévéostrom után után kilenc nappal. Kampány volt akkor is, az önkormányzati választásé. A kórház előtt Gyurcsány szimpatizánsai és a fideszes ellentüntetők néztek egymással farkasszemet. „Tarts ki, Fletó!” „Meg kell nyerni!” – hangzott az egyik oldalon. „Hazaáruló!” „Mondjon le!” – így a fideszesek. „Nagy keletje van most az igazságnak” – mondta akkor kampánybeszédében Gyurcsány, de az őszödi beszédet kimagyaráznia nem sikerült. Az 1994 óta polgármester MSZP-s Puszta Béla 210 szavazattal alulmaradt fideszes riválisával szemben.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444



A baloldal Székyné Sztrémi Melindától végül csak 2014-ben vette vissza a várost. Fekete Zsolt kilenc év után távozik posztjáról, eldöntötte, hogy elég volt. Úgy fogalmazott, hogy a hajó nem süllyed, a kormányt mégis átadja. Ezt az elhatározását többen is méltatták ezen a délutánon, csupa olyan politikus, akiknek eszük ágában sem volt meghozni ilyen döntést. (Karácsony Gergelynek azért más volt miniszterelnök-jelölt-jelöltségről lemondania, mint tényleges hatalomról, és ez a lemondás is hova vezetett, ugye.)

photo_camera Tüttő Kata pózol Fotó: Németh Dániel/444

A DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Jobbik jelöltje, egyben a választás esélyese most az eddigi alpolgármester, Huszár Máté. Rajta kívül a Fidesz, a Mi Hazánk, a Nép Pártján és a Munkáspárt indított jelöltet. Ha a plakátok számából kell következtetni a várható eredményre, akkor a Fidesz elengedte Salgótarjánt.

Kis remény után a keserű csalódás

„Magyar Péter nagyobb ember, mint a felesége – mondta az egyik Gyöngyösről érkezett nyugdíjas nő kicsivel a kezdés előtt. – Ha ilyen szörnyű volt az élet vele, akkor miért szült neki három gyereket?” Úgy érzi, az ellenzéki oldalon minden választás előtt van egy kis remény, most is, de aztán jön a keserű csalódás.