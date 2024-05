„Égni fogtok, mint a fáklya” – felgyújtotta volt főbérlője házát a marcali férfi

Közveszélyokozás miatt vádat emeltek azzal a negyvenes éveiben járó férfival szemben, aki a főbérlőjével elmérgesedett viszonya miatt felgyújtotta annak ingatlanját.

photo_camera Fotó: Ügyészség

Az ügyészség közleménye szerint a büntetett előéletű férfi 2022 júliusáig albérlőként lakott a Marcali környéki ingatlanban, ekkor azonban összetűzésbe került a főbérlővel, aki felszólította a férfit, hogy költözzön ki a házból. A felszólításnak ugyan eleget tett, de már a kiköltözéskor megfenyegette a tulajt, hogy rájuk fogja gyújtani a házat.

Júliusának végén be is váltotta a fenyegetését, a délutáni órákban bement az ingatlanra, ahol egy öngyújtóval meggyújtotta a lakóházzal egybeépített terménytárolóban lévő szénát, majd amikor látta, hogy a széna nyílt lánggal égni kezd, elhagyta az ingatlant. A tűz átterjedt a melléképület födémjére, majd a tetőszerkezeten keresztül haladt a ház utcafronti része felé.

A tüzet a szomszéd gyerekei vették észre, a szülők még időben tudták hívni a tűzoltókat, akik eloltották a tüzet, a mentés során még egy PB gázpalackot is kimentettek a lángoló épületből. A tűz több mint félmillió forint kárt okozott. A férfi a főbérlőt és feleségét megfenyegette azzal is, hogy „égni fogtok, mint a fáklya”, ezért zaklatással is vádolják. Az ügyészség a férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását indítványozta.