Már az az indiai ellenzék egyik közösségi médiás kampányfőnökét is letartóztatták a választást felkavaró AI-botrány miatt

Összesen tíz letartóztatott, oda-vissza vádaskodás, mindenki csalást kiált: a mesterséges intelligencia segítségével elkövetett hamisítások témája uralja az éppen folyó indiai választásokat.

A helyi sajtó a múlt héten kezdett el cikkezni az „első AI-választásról”, miután gyors egymásutánban négy, mesterségesintelligencia-gyanús videó is megjelent a közösségi médiában, dühös reakciót kiváltva személyesen Modi minisztereknökből is.

Először két olyan rövid videót kezdetek megosztani, amin népszerű bollywoodi férfiszínészek - Aamir Khan és Ranveer Singh - kritizálják a miniszterelnököt korábbi kampányígéreteinek be nem tartása miatt. A klipek végén a legnagyobb ellenzéki párt, az Indiát a függetlenség kivívása után évtizedeken át uraló Kongresszus Párt logója villant fel. A Singh főszereplésével készült videót megosztotta Sujata Paul, a Kongresszus egyik szóviviője is, és azt csak nála közel félmilliószor játszották le. Amikor a Reuters megkérdezte tőle, hogy miért osztott meg egy olyan bejegyzést, amit a Twitter (X) is „manipulált” címkével látott el, a szóvivő elismerte, hogy észlelte ugyan a megjelölést, de azt gondolta, hogy a videó főszereplője nagyon hasonít Singhr, és a klip „tényleg kreatív”. A politikus nem sokkal később eltávolította a bejegyzést, amit nemcsak a Twitter, de a Reuters AI-szakértői is manipuláltnak találtak.

Ezek után kezdtek megosztani egy olyan videót, amin Amit Shah szövetségi belügyminiszter, a kormányzó BJP párt elnöke beszél arról, hogy a kormánypárt megvon bizonyos támogatásokat több kisebbségtől. Az érintett posztban mutatta meg, hogy mit mondott eredetileg, és ezt később hogyan manipulálták. Shah bizonyítékok említése nélkül azonnal a Kongresszus Pártot vádolta meg a hamisítással, majd rájuk küldte az általa felügyelt rendőrséget.

A rendőrség a múlt héten 9 embert vett őrizetbe az ügyben a videó megosztása miatt, közülük 6-an a Kongresszus Pártnak dolgoztak. Ötüket a kihallgatásuk után gyorsan szabadon engedték. Pénteken jött a legnagyobb port felverő őrizetbe vétel, ekkor ugyanis a Kongresszus egyik fő közösségimédiás szervezőjét zárták be Új Delhiben, és Arun Reddyt azóta is bent tartják. Új Delhi az egyik olyan terület, ahol Shah szövetségi belügyminiszter közvetlenül utasíthatja a rendőrséget, a Kongresszus ezért hatalmi visszaéléssel vádolta meg a politikust.

Egy negyedik kamuvideó miatt is letartóztattak egy férfit, de ez amatőr összeollózásnak, nem pedig AI segítségével készített, úgynevezett deepfake videónak tűnik.

Az AI színezte indiai kampányban futott egy egészen bizarr, de az előzőekkel ellentétben nyíltan bevallott módon mesterséges intelligenciával készített videó is. A Kongresszus párti Vijay Vasanth egy olyan, kétperces klipet tett közzé, amin a nála egykor jóval népszerűbb, szintén politikus, de sajnos már halott apja, H. Vasanthakumar beszél arról, hogy bár a teste már nincsen köztünk, a lelke annál inkább, és az arra biztat, hogy szavazzunk a fiára.

Ha nem hallottad volna, Indiában éppen minden választások anyját tartják, ami már 2 hete elkezdődött, de még több mint 3 hétig fog tartani: soha a történelemben nem jegyeztek fel ennyi ideig eltartó és ennyi választót érintő országos szavazást és kampányt. A választás április 19-étől június 1-ig tart, hét egymás utáni hullámban megszervezve, az eredményét pedig június 4-én hirdetik ki. Az 1,4 milliárdos népességből 970 milliónyian jogosultak szavazásra. A választás tétje azt, hogy a hindu nacionalista Narendra Modi harmadik egymás követő miniszterelnöki ciklusára is bizalmat kap-e.