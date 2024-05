Szíjjártó szerint „álhírt” terjeszt az MTVA

A totális kormányzati kontroll alatt álló MTI által közölt friss hírben szállt bele Szíjjártó Péter külügyminiszter a szintén teljes kormányzati kontroll alatt szerkesztett hirado.hu-ba. A Hszi Csin-ping kínai elnök közelgő hivatalos látogatását kommentáló Szíjjártó az MTI szerint

„Tudatta, hogy jelenleg is egyeztetések zajlanak nagy kínai vállalatokkal további beruházásokról, viszont álhírnek minősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a kínai államfő magyarországi vizitje során Pécsre látogatna.” Márpedig erről a témáról nem más, mint az MTVA alá tartozó hirado.hu írt cikket ma, vagyis hétfőn kora reggel, benne a következőkkel:

„A kínai elnök szerdán érkezik Magyarországra, szintén egy évforduló, a kínai–magyar diplomáciai kapcsolatok létesítésének 75. évfordulója kapcsán. (…) Hszi Csin-ping Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyal, felkeresi a Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát és Gimnáziumot, majd Pécsre is ellátogat. A várakozások szerint jelentős gazdasági bejelentést is tesznek majd.” Íme az idézet az eredeti cikkből kiscreenshotolva, arra az esetre, ha gyorsan megváltoztatnák a miniszter által leálhírezett anyagot:

Mivel a közmédiát Rogán Antal személyesen instruálja, elképzelhető, hogy ez a beszólás a két fideszes miniszter közötti ellenszenv vagy hatalmi harc megnyilvánulása.

Szíjjártó az egyes pontjain kissé zavaros nyilatkozatában többek között azt fejtegette hosszasan, hogy a kínai fél szerinte olyan ijedős, hogy sokmilliárd forintos nagyságrendű beruházásokról mondhat le pusztán annak hatására, ha egy magyar újság előre megírja, melyik kínai cégről lehet szó. A külügyminiszter saját szavaival:

„(..) aki egy tárgyalási folyamat során konkrét cégnevekről beszél még a megállapodás előtt, az egyértelműen Magyarország nemzeti érdekeivel, egyértelműen Magyarország gazdasági érdekeivel ellentétesen cselekszik" - szögezte le, hozzátéve, hogy ez csak mérsékli az esélyét egy megegyezésnek. "Ezért arra kérnék minden újságírót, hogy ha Magyarország nemzeti érdekeit legalább egy kicsit is szem előtt tudja tartani, s nem a 'minél rosszabb, annál jobb' elven működik, vagy ettől csak egy kis időre el tud vonatkoztatni, akkor ne fantáziáljon nyilvánosan vállalati nevekről" - fogalmazott.” Szíjjártó elmondása szerint a kínai elnök delegációjával Magyarországra érkezik többek között Wang Yi külügyminiszter, Lan Foan pénzügyminiszter, Wang Wentao kereskedelmi miniszter, illetve Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is.

A látogatás során tizenhat megállapodást már biztosan alá fognak írni a felek, két másikról még egyeztetés folyik. A miniszter szerint ezek között kiemelkedő jelentősége van annak, amely az Egy övezet, egy út kínai programhoz kapcsolódó esetleges magyarországi infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazza, amelyek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek. Lényeges, hogy a nukleáris energia teljes portfólióját felölelő együttműködést indít a két ország, és remélhetőleg a kereskedelmi kapcsolat terén is sikerül további előrelépést elérni a magyar agrártermékek kínai exportlehetőségeinek bővítése révén - mondta Szíjjártó.