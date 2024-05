A fővárosban 114-en lennének polgármesterek, a nagyvárosok közül Győrben, Egerben és Miskolcon indulnak a legtöbben

A választási iroda adatai szerint 215-en lennének polgármesterek abban a 46 városban, ahol a választásra jogosultak száma az aktuális adatok szerint meghaladja a húszezret. A jelöltek száma városonként 2-10 között változik. A főváros 23 kerületében 114-en indulnak kerületi polgármesteri székért, a számuk 3-8 között változik. A nagyobb vidéki városokról már korábban írtunk esélylatolgató cikket, az itt olvasható.

A vidéki városok közül legtöbben Győrben indulnának, itt a szexbotránya után megbukó exfideszes Borkai Zsoltot váltó fideszes Dézsi Csaba András székére tízen pályáznak. Köztük van Dézsi, továbbra is fideszesként, valamint Borkai is, a Borkaival Közösen a Jövőnkért színeiben. A parlamenti ellenzéki pártok közül a DK a Jobbikkal összefogva Glázer Tímeát indítja – ő volt az ellenzéki jelölt a Borkai bukása utáni időközi választáson is –, az LMP és a Momentum a civil színekben induló Pintér Bence mögé állt be, a Mi Hazánk Koródi Istvánt indítja. Az MSZP ebből az idei körből kimaradt.

A város hangulatos belpolitikai eseményekkel tarkított az elmúlt hetekben. A város lefaszozásával és alkoholista trójai falózással tarkított kampányról többek között itt és itt és itt írtunk.

Hasonlóan mozgalmas a választási kampány Egerben, Szigetszentmiklóson és Miskolcon – aligha véletlen, hogy a polgármesterjelöltek számában ezek a városok követik Győrt, előbbi kilenc, utóbbi kettő nyolc-nyolc jelölttel. Szigetszentmiklós, amelynek helyi belharcai Magyar Péter színpadáig értek, kilenc polgármesterjelölt közül választhat, a várost vezető Nagy János az Egységben a Várost szervezet színeiben indul, a DK-MSZP-LMP-Párbeszéd négyes a Jakab Péter-féle Nép Pártján egy civil szervezet jelöltjét, Kocsis Évát támogatja, a Momentum egy másik civil szervezet jelöltjét, Gyurcsik Józsefet, a Fidesz-KDNP jelöltje Vántsa Botond, a Mi Hazánké Botló Kornél, továbbá vannak független jelöltek és a Szolidaritás színeiben induló Dorogi Gyula.

Egerben a mostani polgármester, Mirkóczki Ádám civil jelöltként indul, kihívói között több volt vagy jelenleg fideszes is akad (nem egyedi jelenség ez az országban), és van például kutyapárti jelölt is. Miskolcon sokáig az volt a kérdés, hogy lesz-e ellenzéki összefogás vagy sem az eddigi polgármester, Veres Pál mögött, de Veres végül nem indul (ezzel Miskolc az egyetlen százezer fősnél nagyobb város, ahol biztosan új polgármester lesz). A DK, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd összeállt a kívülről érkező Barkai László mögött, a Momentum viszont a Jobbikkal karöltve az eddigi alpolgármestert, a civil színekben induló Varga Andreát támogatja. A Fidesz-KDNP szintén egy civil jelölt, Tóth-Szántai József mögé állt be, van munkáspárti és Nép Pártján-jelölt is.

A másik végletet Dunaújváros, Siófok, Jászberény és Kiskunhalas jelenti, ezekben a városokban csak ketten indulnak a polgármesterségért. Ennek ellenére ezek között is van figyelemreméltó hely: Dunaújvárosban egy volt szocit indít a Fidesz, amin a KDNP ki is akadt, legalábbis helyben, a kereszténydemokrata pártvezetés ugyanis elhatárolódott saját helyi politikusától, hogy kibékítse a Fideszt.

Gödöllőn viszont biztosan nem volt és nem lesz, legalábbis formálisan, csetepaté a két kormánypárt között a jelöltállításról, ahogyan – szintén formálisan – az ellenzéki pártok között sem. A több mint harmincezres Pest megyei városban ugyanis papíron nincsenek pártjelöltek, de még pártok által támogatottak sem. A polgármester Gémesi György, bár 2017-ben megalapította az Új Kezdet nevű pártját, a Gödöllői Lokálpatrióta Klub jelöltje – már 1994-ben ennek a jelöltjeként győzött –, kihívói közül Henkei Viktória a Tisztesség-Emberség Városvédő Egyesület, míg Kolozs Csabát, aki 2019-ben még fideszes jelölt volt, most a GDL Pelikán nevű formáció indítja.

Akkora tolongás, mint Győrben vagy Szigetszentmiklóson, egyik fővárosi kerületben sincs. A legtöbben, nyolcan, a 18. kerületben indulnának, ahol Szaniszló Sándor mostani polgármester (támogatói: DK, MSZP, Jobbik, Momentum, Párbeszéd) nemcsak Fidesz-KDNP-s és Mi Hazánk-, de munkáspárti, LMP-s, sőt még Tisza Párt-jelöltet is kapott kihívónak, sőt, itt Gattyán Megoldás Mozgalma és a Nép Pártján is indul a polgármesteri székért.

A másik végletet az I., a II. és a VI. kerület jelenti, itt 3-3 polgármesterjelölt van. Ami egyebek mellett azt is jelenti, hogy például a II. kerületben, ahol csaknem 68 ezer szavazásra jogosult él, ugyanannyi polgármesterjelöltből lehet választani, mint a 2022-es népszámlálás szerint 7 lakosú Iborfián (ahol a Választás.hu adatai szerint ennél többen élnek, a választásra jogosultak aktuális száma ugyanis 14 fő).