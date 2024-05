Feminista aktivisták fújták fel Gustav Courbet pinafestményére a MeToo feliratot

Két nőt letartóztattak a francia rendőrök, miután festékkel fújták fel a MeToo feliratot Gustav Courbet „A világ eredete” című festményére. A műalkotás egy pinát ábrázol.

A feminista tiltakozó akció a metzi Pompidou-központban történt. A párizsi Musée d'Orsay tulajdonában álló festményt a Jacques Lacan pszichológus életét bemutató időszakos kiállításhoz kapta meg kölcsönbe a metzi múzeum. Az alkotást üveglap védte, így nem sérült meg az akcióban.

A tiltakozás szervezője Deborah de Robertis luxemburgi performansz-művész volt, aki azt nyilatkozta, hogy a művészettörténettel szemben akart kihívást állítani az akcióval. Azért fújatta fel a két aktivistával a MeToo feliratot, mert a világ a nőktől ered.

photo_camera Az élet eredete című festmény Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP

De Robertis nyílt levelében azt is írta, hogy a feminista performansszal a képzőművészet ragadozóira és cenzoraira is fel akarta hívni a figyelmet. Hat férfit meg is nevezett a levelében.

Rachida Dati francia kulturális miniszter az X-en üzent az aktivistáknak. Azt írta, a műalkotások nem plakátok, amiket napi üzenetekkel lehet színesíteni. Az akciót Metz polgármestere is elítélte. Francois Grosdidier „a kultúra elleni új, ezúttal fanatikus feministák által elkövetett támadásnak” minősítette azt.

Courbet festménye 2016-ban amiatt került be a hírekbe, mert a Facebook meztelenség ábrázolása miatt felfüggesztette egy férfi profilját, aki kiposztolta üzenőfalára az alkotást. A francia fellebbviteli bíróság úgy döntött, a férfi emiatt beperelheti a Facebookot.

(via The Guardian)