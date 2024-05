Magyar Péter újrahasznosította az EP-listáját a fővárosban

Nemrég lett nyilvános a Tisza-párt fővárosi listája. Ezen is 12 név szerepel, csakúgy, mint a párt EP-listáján. Ráadásul hat név megegyezik a két listán. A listavezető mindkét esetben Magyar Péter. Rajta kívül még az alábbi nevek szerepelnek mind a párt EP-s, mind a fővárosi listáján:

Kulja András sebész szakorvosjelölt, akiről az EP-lista kapcsán azt írtuk, ő a legismertebb arc. Ő amúgy andras.doktor néven 360 ezer követővel rendelkező Tiktok-influenszer orvosi-egészségügyi témakörökben. A ráktól és a kognitív disszonanciától a refluxon át a kórházak működésének titkaiig számtalan témáról posztolt kétmilliónál is több megtekintést elérő videókat, de a szellentésről szólót is megnézték 1,3 milliószor.



Gerzsenyi Gabriella is rajta van mindkét listán, ő a kárpátaljai Beregszászon született, 10 éves korában települt át Magyarországra. Jogász végzettségű, Brüsszelben 15 éven át dolgozott az Európai Bizottságánál. Jelenleg Magyarországon él, a család önfenntartó gazdálkodást folytat, ő pedig íróvá vált. Egyik könyvének címe: Brüsszel után szabadon.



A jogász-közgazdász Kollár Kinga Luxemburgban él, az Európai Bizottságnál dolgozik. Kínai vállalkozásoknál vizsgálta, miért adják olcsón a termékeiket, károkat okozva ezzel az európai gazdaságoknak. Bujdosó Andrea a partiumi Nagyszalontán született, programozó matematikusként végzett. A jobb élet reményében költözött Magyarországra. Molnár Dániel villamosmérnök, külföldön, Cambridge-ben is tanult. Szeretné Magyarországot innovációs nagyhatalommá tenni.



A Tisza-párt fővárosi listájának további érdekessége, hogy nem került rá Dálnoki Áron neve, aki a párt XVII. kerületi polgármester-jelöltje és Balogh Balázs sem, aki pedig a XVIII. kerületi polgármester-jelölt. És nincs rajta Markovits Szilvia sem, akit a XVIII. kerületben képviselőjelöltként indítanak.

Az új nevek a Tisza fővárosi listáján pedig a következők: Ordas Eszter, Porcher Áron Somerville, Böröck-Gémes Szilvia, Bovier György.