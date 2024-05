Orbánon elbukott az ötlet, hogy oroszok nélkül épüljön Paks II.

Az orosz-ukrán háború miatt már magyar állami, kormányzati szereplők körében is megkérdőjeleződött, hogy az orosz partner be tudja-e fejezni a paksi atomerőmű bővítését, azaz a Paks II.-beruházást. Ezért 2023 tavaszán „különleges manőverek zajlottak” a már évek óta komoly csúszásban lévő atomerőmű-építés körül, írja a Direkt36.

Az oknyomozó portál szerint „a paksi bővítésért felelős állami szereplők körében formálódni kezdett egy olyan elképzelés, amely az oroszok lassú kiszorítását is eredményezhette volna”. Úgy tudják, hogy a paksi projektcég vezérkara arra jutott, a francia Framatome nevű céget bízták volna meg egy úgynevezett „Paks III.” projekt elindításával – valószínűleg más, nem paksi helyszínen –, és az orosz beruházást, további állami segítségnyújtás híján, elsorvasztották volna.

Az ötletet még Lantos Csaba energiaügyi miniszter is támogatta, de végül nem lett belőle semmi. Ugyanis „Orbán ragaszkodott hozzá, hogy az oroszok projektje valósuljon meg”.

Arról is írnak, hogy a meglévő paksi erőmű üzemanyag-szállításánál is felmerült az oroszoktól való függetlenedés ötlete. Több ország, ahol a miénkhez hasonló típusú reaktor van, az amerikai Westinghouse nevű céggel szerződött, mivel az már szállított ilyen üzemanyagot. Nálunk is elindult ilyen tapogatózás, ám a magyar kormány politikai okok, a Biden-kormányzattal fennálló rossz viszonya miatt „az utolsó pillanatban megtorpedózta” ezt a váltást. Helyette arra jutottak, hogy „a Framatome-mal működnének együtt ez ügyben”, holott „a franciáknak jelenleg nincs Paks I.-ben használható üzemanyaguk”.