Trump azt mondta, a lányára emlékezteti a pornószínésznő, akivel épp előtte feküdt le

Most zajlik az a per, amelyben Trump ellen azért emeltek vádat, mert 2016-os választási kampányakor egy kamucégen keresztül 130 ezer dollárt fizetett a Stormy Daniels pornószínésznőnek, hogy ne beszéljen korábbi viszonyukról. Hogy a viszony ne tudódjon ki, az exelnök hírhedt fixere, az ügyben magát már bűnösnek valló Michael Cohen fizette le Stormy Danielst, a kenőpénzt már elnökként Trump havi részletekben törlesztette.

Daniels 2011-ben beszélt először a volt elnökkel való viszonyáról, akkor egy magazin kérésére poligráfos hazugságvizsgálatot is végeztek rajta, ami azt állapította meg, hogy mindenben igazat mond. A pornószínésznő Trump politikai karrierjének kezdetekor attól tartott, hogy veszélybe kerülhet tíz évvel korábbi futó viszonyuk miatt – pláne, hogy állítása szerint már évekkel korábban megfenyegették, hogy sose beszéljen róla. Daniels korábbi vallomása szerint megismerkedésük után a volt elnök heti rendszerességgel hívogatta őt rejtett számokról.

photo_camera Trump a bíróságon még április 4-én. Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A tárgyalásban most az első találkozásukról vallott Daniels, arról az esetről, amikor egy közvetítőn keresztül kikötött Trump Lake Tahoe-i szállodájában. A vallomása szerint akkor ő úgy tudta, csak beszélgetni invitálta meg az üzletember és egy vacsorára hivatalos. De Trump felhívta a hotelszobájába is. A nő először viccelődött is vele. „Selyem- vagy szaténpizsamát viselt, ami miatt azonnal kigúnyoltam, és azt kérdeztem, tudja-e Hugh Hefner, hogy elloptad a pizsamáját?” – vallotta. De Trump nem viccelt, arról faggatta Danielst, hogy szokta-e magát tesztelni nemi betegségekre. Amikor pedig a nő elmondta, hogy rendszeresen vizsgálja magát és sosem volt rossz eredménye, ő az ágyra feküdt letolt gatyával. Ekkor Daniels távozni akart, de Trump megakadályozta.



„Ezután ön is kikötött az ágyon és lefeküdt vele?” - kérdezte a vallomást tevő Danielst Susan Hoffinger ügyész, mire ő azt mondta: „Igen”. A Guardian tudósítása szerint a nő azt vallotta, hogy ezután beszélgettek Daniels filmjeiről is, hiszen a nő ekkoriban szakítani akart a felnőttfilmes munkákkal és saját filmeket rendezett. Erről Trump azt mondta neki, hogy szerinte nincs esélye a pornós múlt után ilyesmire. „A lányomra emlékeztetsz, ő okos, szőke és gyönyörű, és az emberek őt is alábecsülik” – mondta ekkor a nő vallomása szerint Trump.

photo_camera Stormy Daniels - civil nevén Stephanie Clifford - és ügyvédje New Yorkban, 2018 Fotó: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/AFP

Daniels meghallgatása a bírósági eljárás egyik legnagyobb figyelemmel kísért eleme volt, de már a sokadik tárgyalást tartották. Trump rendszeresen üzenget a sajtóban a korábbi és a jövőbeli tanúknak is, amiért Juan Merchan bíró már számos alkalommal figyelmeztette. Egy alkalommal már egy 9000 dolláros bírságot is kiszabott rá a megjegyzések miatt. Ez a magatartás önmagában börtönnel fenyegeti az exelnököt – akinek természetesen kapóra jönne egy ilyen jelenet a kampányában.

„Az utolsó dolog, amit szeretnék, hogy ön börtönbe kerüljön. Ön az Egyesült Államok korábbi elnöke és valószínűleg a következő elnök is, de a nap végén nekem munkám van, és ennek a munkának része az igazságszolgáltatás méltóságának védelme. Tehát bármennyire is nem akarok börtönbüntetést kiszabni, szeretném, ha megértené, hogy szükség és szükség esetén megteszem” – mondta erről Merchan bíró.