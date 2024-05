Újabb rejtett videót tettek közzé Putyin egymilliárd dolláros palotájának belsejéből

Újra bejárták rejtett kamerával „Putyin palotáját”, az orosz elnök egymilliárd dolláros rejtekhelyét orosz oknyomozók, írja a Meduza. A Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) és egy Projekt nevű oknyomozó csapat („egy bátor ügynökünk”, ahogy írják) nagyjából négyórányi videót készített az orosz elnök egy rejtekhelyének szánt palotában, ami a Fekete-tenger partján, az oroszországi Krasznodar régióban található Gelendzsik közelében van.

Az olasz stílusú palotakomplexum építése először 2010-ben került a nyilvánosság elé, amikor Szergej Kolesnyikov informátor nyílt levelet küldött Dmitrij Medvegyev akkori elnöknek. Legközelebb 2021 januárjában foglalkozott az ingatlannal Alekszej Navalnij és a Korrupcióellenes Alapítvány, a dokumentumfilmjüket a YouTube-on már több mint 132 milliószor tekintették meg. Putyin palotájáról és bunkeréről korábban mi is írtunk.

A legújabb riportban, amit Rejtett forgatás Putyin palotájában – Leleplezzük a hazugságokat és megmutatjuk a „cári” belső tereket címmel publikáltak, és itt lejjebb megnézhető, eddig soha nem látott részleteket tárnak fel a komplexum belsejéből. A film számos olyan átalakítást is bemutat, amiket Navalnij három évvel ezelőtti oknyomozása után hajtottak végre. Az épületben a mostani állapot szerint 11 emeleti hálószoba található.

Az FBK és a Projekt jelentős változásokat állapított meg a palota közösségi tereiben kiállított festményekben. A viszonylag semleges romantikus freskók most történelmi csatákat ábrázoló festmények reprodukciói, mint például az 1812-es borogyinói csatáé. A palota új belseje azt is sugallja, hogy Vlagyimir Putyin újra érdeklődik Isten iránt, a szerencsejáték-terem helyén most egy kápolna van. Itt egy olyan pad is található, ahová a hosszadalmas istentiszteletek alatt ülni lehet – de ami fontosabb, az orosz ortodox hagyomány szerint ez technikailag a cárnak szánt trónus.