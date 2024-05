Varga Judit visszatérhet Balatonhenyére, az egykor Magyar Péterrel közös CSOK-os házba

Egyre több időt tölt a Balaton-felvidéki Balatonhenyén Varga Judit, a lemondása óta nyilvánosságot kerülő volt igazságügyi miniszter, írja a Blikk. Varga és volt férje, Magyar Péter korábban itt vettek 10 millió forintos CSOK-támogatással házat. A támogatást Varga később visszafizette, ám a ház megmaradt.

A lapnak a 127 fős faluban többen beszéltek arról, hogy mostanában sokat látják Vargát a településen. „Már olyan sokat látjuk, mintha itt lakna” – mondta egy férfi, más arról beszélt, hogy „Varga most is rendszeresen biciklizik a három fiával” a településen. A cikk szerint a volt miniszter már az új párjának, az ÁSZ-elnök Windsich Lászlónak is megmutatta a települést, sőt, ők ketten egy birkát is vásároltak.

A lap arról is ír, hogy a helyiek jobban kedvelik Vargát, mint a volt férjét. Nem a bántalmazási ügy miatt, amit a henyeiek többsége a cikk szerint nem hisz el, hanem azért, mert úgy érzik, Magyar cserben hagyta őket, amikor 2019-ben előbb indulni akart a polgármesteri székért, de végül visszalépett.