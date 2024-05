61 éves korában szívrohamban meghalt Steve Albini, az amerikai underground rock meghatározó alakja.

Zenészként elsősorban a Shellac és a Big Black zenekarok tagjaként ismert, de talán ennél is nagyobb hatása volt producerként: többek között a Nirvana In Uterójának és a Pixes Surfer Rosájának is hangmérnöke volt, ahogy ő szerette meghatározni magát. Emellett a zeneipar egyik legkeményebb kritikusa is volt.

link Forrás

A Shellac-nak jövő héten jelenik meg 10 év után először új lemeze.

Azt, hogy mit jelentett neki a punk, ebben az interjúban foglalta össze: