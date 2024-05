Orbán Ráhel nyilvánossá tette az Instagramját, és ezzel egy varázslatos világ nyílt meg előttünk

A miniszterelnök legidősebb, saját lábán álló és babaruhákat áruló lánya szerda reggel a jelek szerint azzal a gondolattal ébredt, hogy megengedi a pórnépnek is, hogy betekintést nyerjenek abba a világba, ahol ő mozog, mert hirtelen nyilvánossá tette az Instagramját. Pontosan fél nappal azután, hogy kiposztolta egy szépen megkomponált videóban, ahogy a Pesti Vigadóban bemutatták „a BOTANIQ Collection ernyőmárkáját a hazai és a nemzetközi szakma, valamint a média képviselőinek”.

Az nem derült ki, hogy mely média mely képviselőinek mutatták be ezt az új brandet, vagyis a Botaniq Collectiont, amiről már 2023 végén megírta a G7, hogy Orbán Ráhel férje, Tiborcz István ezen a néven épít új brandet a kisebb luxusszállói köré.