Puccsot akarnak végrehajtani az ügynöktörvény ellen tüntetők a grúz állambiztonság szerint

Erőszakos hatalomátvétel a céljuk a külföldi ügynökökről szóló törvény elleni tbiliszi tüntetések szervezőinek, írta szerdán a grúz állambiztonsági szolgálat. Szerintük a tüntetők a rendőrök demoralizálása és provokálása érdekében olyan, a színes forradalmak eszköztárából vett módszereket alkalmaznak, mint a megfélemlítés, megvesztegetés, a tüntetők oldalára való átállításuk, ami végső soron az állami struktúrák összeomlását és a hatalom erőszakos megragadását célozza. Azt is írták, hogy a tüntetések szervezői külföldről kapnak pénzt kriptovaluta formájában, hogy könnyebb legyen eltüntetni a nyomokat. Az állambiztonság szerint a tüntetők a közlekedési csomópontok megbénítását, a közigazgatási épületek elbarikádozását és blokkolását is tervezik.

photo_camera A törvénytervezet ellen tüntetők a grúz parlament előtt Tbilisziben. Fotó: DAVID MDZINARISHVILI/Anadolu Agency via AFP

A grúz törvényhozás május elsején második olvasatban is elfogadta - verekedés nélkül - az orosz mintára készült „külföldi ügynökökről” szóló ellentmondásos törvényjavaslatot. A Grúz Álom április elején közölte, hogy 13 hónappal azután, hogy a tiltakozások miatt a terv elvetésére kényszerült, újra be fogja nyújtani a törvényt, ami előírná, hogy a külföldről pénzt elfogadó szervezeteknek külföldi ügynökként kell regisztráltatniuk magukat, különben pénzbírsággal kell számolniuk. A javaslat ellen április 15. óta tüntet az ellenzék és a civil szervezetek, de még a válogatott labdarúgók is kifejezték nemtetszésüket. (via MTI)