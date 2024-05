Teslát vett az állami támogatásból a Fidesz jelöltje által vezetett Fradi fociakadémia

Az FTC alá tartozó, utánpótlás-neveléssel foglalkozó Szőke István Labdarúgó Akadémia közpénzeket felhasználva egy Tesla Model S-t vásárolt arra hivatkozva, hogy az megkönnyíti a gyerekek meccsekre és hazaszállítását, na meg az ügyintézést - írja Facebook-oldalán Hajnal Miklós. Az akadémia elnöke a Fidesz önkormányzati jelöltje a Ferencvárosban.

A momentumos képviselő már korábban elkezdte részletesen feltárni a Városi Civil Alapon keresztül jövő állami támogatásokat, amik nagyrészt Fidesz-közeli szervezeteknél landolnak.

A Ferencváros labdarúgó akadémiája is a Városi Civil Alap támogatásából vásárolt autót 2021-ben. Mint Hajnal írja, indoklásuk szerint az megkönnyíti a gyerekek szállítását és az ügyintézést, és az is fontos szempont volt, hogy a kocsi zöld rendszámú legyen, mert azzal meg tudják spórolni a gépjármű- és a súlyadót, iletve a parkolási díjat.

A takarékoskodás azonban itt ki is fújt. „Az írásos kérdéseimre adott válaszból kifelejtették, hogy a szóban forgó gépjármű egy használt Tesla Model S” –írja Hajnal, és hozzáteszi, hogy szerinte ha valaki egy szállításra és ügyintézésre alkalmas autót szeretne, akkor nem feltétlen ilyenre gondol. „Amikor betekintettem az iratokba a támogatásokat osztó Bethlen Gábor Alapkezelőnél, másolatot és fényképeket nem készíthettem, de a saját szememmel is láttam a Tesláról készült fotókat. Itt derült ki az is, hogy a vásárlást összesen 5 millió forinttal támogatta a magyar állam adófizetői pénzből a Városi Civil Alapon keresztül. Az ügy maszatolásából is látszik, hogy a Szőke István Labdarúgó Akadémia Egyesület pontosan tudja: a támogatás felhasználása az erkölcstelenség mintapéldája” – írja posztjában Hajnal.

A Szőke István Labdarúgó Akadémiát Tar József vezeti, mellesleg fideszes jelölt: a 9. kerület 9. választókörzetében (itt található egyébként a Groupama Aréna is) őt indítja a Fidesz-KDNP az önkormányzati választásokon.

photo_camera Tar József Kocsis Mátéval, Szentkirályi Alexandrával és Sára Botonddal egy áprilisi fideszes kampányfotózáson. Fotó: Tar József/Facebook

A Városi Civil Alap nevű támogatási alapot azután hozták létre, hogy 2021-ben a magyar kormány nem tartott igényt a Norvég Alapból járó 77 milliárd forintra. Ehelyett hozták létre ezt az „idegen érdekektől mentes” pénzosztó mechanizmust, amiben 2021 óta évi 4-5 milliárd forint körüli összegeket osztanak ki.

A pénzek döntő része Fidesz-közeli, sokszor álcivilnek tűnő szervezetekhez megy: a Válasz Online összesítése alapján a legtöbbet kapó 251 városi szervezetet díjazott egyesület és alapítvány 87 százaléka a Fidesz „leányvállalata” vagy szövetségese. Az Állami Számvevőszék nem látott problémát a támogatások elosztásában.