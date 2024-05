Újraindul a fideszes képviselő, akinek családi cége már 3 milliárd forintnyi munkát kapott a ceglédi önkormányzattól

Sorozatban hatodjára mérettetheti meg magát a június 9-i helyhatósági választáson Károly Ferenc fideszes képviselő Cegléden, a politikus ugyanis immár 2002 óta stabil tagja a városvezetésnek, és ezt feltehetően családjának cége sem bánja. Hosszan tartó politikusi pályafutásánál ugyanis csak az az érdekesebb, hogy bő másfél évtizede a családjának cége is munkát kap az önkormányzattól. Az elérhető információk alapján ugyanis az Elastic'91 Kft. legalább 2007 óta stabil partnere a városvezetésnek.

A cég tulajdonosai Károly Ferenc Sándor és Károly Ferenc Sándorné, a ceglédi képviselő-testület Fidesz-KDNP-s tagjának, ifj. Károly Ferencnek a szülei. A céget még 1991-ben alapították, cégkivonata szerint főtevékenységként nem veszélyes hulladék kezelésével és ártalmatlanításával foglalkozik, a gyakorlatban azonban sokkal inkább köztisztasági és építési feladatokat végez.

A ceglédi önkormányzat öt évre szóló köztisztasági keretszerződéseit ugyanis jó ideje már az Elastic'91 Kft. nyeri el, ami éves szinten bő százmilliós bevételt biztosan jelent a cégnek. A közbeszerzési hatóság adatbázisa szerint

2017-ben nettó 581 milliós ajánlattal választotta ki a céget az önkormányzat, a hirdetmény szerint 600 milliós keret állt rendelkezésre a város kasszájában erre a feladatra,

2020-ban pedig nettó 598 milliós keretszerződést kötöttek a várossal.

Ennél egyébként csak egy 2022-es szerződés van, ami nagyobb értékű. Akkor ugyanis szintén az Elastic'91 nyerte el a jogot arra, hogy hóeltakarítási munkákat is elvégezze a városban. Ezért nettó 625,1 milliót kaphatnak majd Ceglédtől.

photo_camera Sorozatban hatodjára újrázna a képviselő Fotó: Facebook/ifj. Károly Ferenc - önkormányzati képviselő

A keretszerződéseken túlmenően számos kisebb munkával is megbízzák a képviselő szüleinek cégét. A város honlapján található szerződéslista alapján



2018-tól kezdve összesen 24 megbízást kaptak az önkormányzattól, melyek összértéke nettó 637 millió forint. Zömében út-, közterület, tér, parkoló, járdafelújításokat végeznek Cegléden, de 2018-ben kerékpárút létesítésével, sőt, közvilágítás telepítésével is megbízták a társaságot. Az elmúlt két évben ezek helyett már inkább csapadékvíz-elvezető rendszerek állagmegóvó munkáit végzik el, legutóbb ivóvíz- és szennyvízhálózat gerincvezetékét kellett kiépíteniük, lakossági rákötés nélkül. Ezekért általában nettó 10-20 millió forintot kap a cég a várostól.

Összesítésünk szerint a keretszerződésekkel és a város honlapján megkötött kisebb szerződésekkel együtt, közel nettó 3 milliárd forintért dolgozhatott a városnak a cég, melynek felívelése 2013-ban kezdődött igazán. Az éves beszámolók adatai szerint ugyanis ekkor volt a bevételekben egy 50 százalékos megugrás: a korábbi 601 milliós bevétel 907 millióra ugrott egy év alatt. Azóta pedig töretlen a fejlődés, a legutóbbi, 2022-es beszámoló szerint a cég forgalma már a 3 milliárd forintot is meghaladta. Bár folyamatosan nyereséges a cég, a dokumentumok szerint csupán egyszer, 2016-ban vettek fel a tulajdonosok osztalékot, 50 millió forintot. Előtte is és azóta is a megtermelt nyereséget bent hagyják a cégben.

A 24.hu korábbi információi szerint kifejezetten kedvelik a politikust a választókerületében, ahol gyakran ingyenes rendezvényekkel is kedveskedik a lakosoknak. A fideszes képviselő a lap forrásai szerint egyébként nem vesz részt az olyan szavazásokon, amelyek édesapja cégét érintik.

Ingatlanokhoz is hozzájutnak

Ugyanakkor nemcsak munkákhoz jut a cég a városvezetésnek köszönhetően, hanem önkormányzati ingatlanokhoz is hozzájutnak. A szerződéslistában egy szerződés ugyanis nagyon kilógott a sorból: 2022. január 31-én kötöttek megállapodást a felek „Cegléd külterület 0987/66 hrsz. ingatlan értékesítése” tárgyban. A szerződés értéke nettó 6,2 millió forint volt.

Rövid keresés után gyorsan kiderül, hogy

ezzel a város egyik értékes ingatlanjának újabb darabjához jutott hozzá a képviselő családja. A képviselő testület akkoriban hozott határozata szerint a Törteli úti volt Dózsa György laktanya területén található kivett telephely, épület, udvar megnevezésű 2130 négyzetméteres ingatlanról van szó. Az Elastic'91-nek pályázni nem kellett, csupán az elővásárlási jogával élt.

A hvg.hu 2010-es cikke szerint a cég még 2008-ban vett meg a mintegy 30 hektáros területből 18 hektárnyit a rajta lévő raktárépületekkel, irodaházzal, egykori autómosó, javítóműhellyel és egyéb más épületekkel együtt. Az ügylet pikantériája, hogy az önkormányzat pályázatot sem írt ki az ingatlanra, amiért végül a cég nettó 21 millió forintért fizetett. Mindezt úgy, hogy 2003-ban még hárommilliárd forinton tartották nyilván az ingatlant, két évvel később pedig már „csak” 196 milliót ért a önkormányzat szerint.