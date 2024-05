A legközönyösebb magyar falu 2024 győztese: Bozsok

A legutóbbi népszámlálás szerint 371 lakója van a Kőszegtől néhány kilométerre, közvetlenül az osztrák határ mellett fekvő vasi községnek. Több mint kilencszáz ennél kisebb település van az ország, idén mégis itt értelmezték leginkább szó szerint, azaz teljes passzivitással a passzív választójogot.

Az önkormányzati választáson mindössze 1 jelölt indul: Doma Bálint szeretne polgármester lenni. Az, hogy nincs kihívója, még nem is annyira meglepő (bár öt éve még két polgármesterjelölt volt). De a településen képviselő-választás sem lesz. Hiába lehetne ugyanis mellé 4 képviselőt megválasztani, egyetlen jelölt sincs, miközben most teljes létszámban, öt fővel működik a testület.

A bozsoki polgármester-választást 2010-ben, 14-ben és 19-ben Darabos Béla nyerte, de ő 2021-ben elhunyt. Az utódját a koronavírus-járvány miatt csak 2022-ben választották meg, az időközin egyetlen jelölt volt, a 2019-ben már képviselőnek is megválasztott Banga Anikó. Idén már sem ő, sem mostani képviselőtársai (Jakabné Kovács Ágnes Margit, Kissné Banga Rita és a már 2014 óta képviselősködő Saufnauer Szabolcs) sem indulnak.

Országosan egyébként inkább a növekvő választói érdeklődés jellemző. Például míg 2019-ben két település is akadt, ahol nem volt polgármesterjelölt (a Zala megyei Lakhegy és a Veszprém megyei Balatonszepezd), addig minden helyen van legalább egy induló. Továbbá a tízezer fő alatti települések közül Bozsok az egyetlen, ahol nincs annyi egyéni listás jelölt, ahány képviselői helyet be lehetne tölteni. Sőt, a legkisebb községek közül több helyen komoly versenyfutás várható.

Például Iborfián. A zalai törpefaluban, ahol a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 15 választásra jogosult él – bár a 2022-es népszámlálás szerint csak hét lakosa van – három polgármesterjelölt is indul (a települést egy 2009-es időközi választás óta vezető Lakatos József mellett Ábrahám Rózsa és Végh Zsolt), a további két képviselői helyre pedig négy jelölt van (Ábrahám mellett Mezőffy Endre Tamás, Dóra Zoltán és Egyed Zoltán Tamás).

De ha az országos összképet nézzük, akkor is növekvő választói érdeklődés látszik 2019-hez képest – igaz, még alacsonyabb, mint 2014-ben volt. Többen lennének polgármesterek, mint öt éve, nőtt a tízezresnél nagyobb települések egyéni választókerületi képviselőjelöltjeinek száma is, csak a kistelepülések egyéni listás jelöltjeinek száma csökkent.

Az idei választáson a bűvös szám a tízes: két olyan település is van, ahol tízen is polgármesterek lennének, ennél többen sehol. Az egyik a korábban már említett, botrányoktól hangos Győr, valamint a Baranya megyei Nagydobsza. Ez utóbbi, nagyjából 500 fős faluban ráadásul a tíz polgármesterjelölt mellett huszonkét képviselőjelölt is van a négy képviselői helyre.