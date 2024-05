Kormányinfó Hszi árnyékában

Mit, miért tesz a kormány? Általában ezzel a felütéssel hirdetik meg az aktuális Kormányinfót, de Gulyás Gergely és Vitályos Eszter mai fellépésén aztán tényleg lesz miről beszélni: jelenleg is hazánkban turnézik a kínai elnök, nyakunkon az önkormányzati- és az EP-választás, az idei - és a jövő évi - költségvetéssel kapcsolatban is lenne miről beszélni, és az üzemanyagárak alakulása is megérne néhány szót.