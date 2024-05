Népszava: Hónapokig kislányokkal fürdött és aludt egy budapesti gyerekotthon nevelője, majd közös megegyezéssel távozott

Legalább egy évig két kislánnyal fürdött és aludt a budapesti Cseppkő Gyermekotthon nevelője, fideszes javaslatra az igazgatót később mégis kitüntették, írja a Népszava. Bár a nevelőről már 2011-ben szóltak jelentések, fegyelmi eljárás nem indult ellene, most is bárhol dolgozhat.

Az igazgató, Herczeg Krisztián 2021-ben ráadásul ugyanazt a Bárczy István-díjat kapta meg a fővárostól, amit a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatója, a később elítélt Vásárhelyi János - Vásárhelyi 2015-ben Tarlós István akkori fideszes főpolgármestertől, 2016-ban az államtól vehetett át kitüntetést. Az akkor már nem fővárosi fenntartásban lévő Cseppkő utcai Gyermekotthon igazgatóját Láng Zsolt, a Fidesz frakcióvezetője terjesztette fel a díjra „alapos, odaadó és felkészült” munkájáért.

A bicskei gyerekotthon pedofil igazgatójától a főváros ellenzéki vezetése 2019-ben visszavonta a díjat.

A lap által hivatkozott, külső szakértőkkel megíratott 2011-es jelentés szerint a nevelő két kislányt is rendszeresen hazavitt az otthonból legalább egy éven át, több kollégája pedig már a jelentést megelőző hónapokban is tudott arról, hogy „ölbe veszi, szájon csókolja a lányokat”, birkózik velük, az ágyukban alszik az intézményben, és arra is volt példa, hogy együtt fürdött velük. A dolgozóval szemben nem indult fegyelmi eljárás - így nincs priusza, bárhol dolgozhat -, közös megegyezéssel távozott a gyerekotthonból. A rendőrség „bűncselekmény hiányában” lezárta a nyomozást.

photo_camera Kislány a Cseppkő Gyermekotthonban - az intézményt 2020-ban a gyerekek közti erőszak és a dolgozók tehetetlensége miatt említettük. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az intézményben eredetileg két haláleset miatt indult vizsgálat: 2010-ben az otthon egyik szobájában egy felügyelet nélkül hagyott – néhány hónappal korábban gondozásba vett – három éves kisfiúra ráborult egy szekrény, és pár nap múlva belehalt a sérüléseibe. Majd ugyanebben a hónapban az otthon tizenhárom éves lakójának a holttestére találtak rá a Millenáris Parkban - ő feltételezések szerint túladagolás miatt halt meg.

A Népszava szerint Herczeg nem fogadta el a számos mulasztást és a nevelő visszaéléseit feltáró jelentést, mert azt „túlzottan szubjektívnak” találta. 2016-ban a kínzás elleni ENSZ-egyezmény keretében ombudsmani vizsgálat is zajlott az akkor már állami kézben lévő intézményben, ahol az igazgató a jelentés szerint korántsem volt együttműködő: a gyerekeket „játszóterezni” vitte, hogy a szakemberek ne beszélhessenek velük, majd a jelentés megállapításait sérelmezve az intézmény jó hírnevének megsértése miatt beperelte az ombudsmani hivatalt - de a Fővárosi Ítélőtábla 2018-ban másodfokon is elutasította a keresetet.

