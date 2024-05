8 év börtönre és korbácsolásra ítélték az iráni filmrendezőt, akinek most mutatják be az új filmjét Cannes-ban

photo_camera Mohammad Rasoulof nem ijed meg a Forradalmi Gárdától Fotó: VALERY HACHE/AFP

Nyolc év börtönre, korbácsolásra, pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra ítélte egy iráni bíróság a világhírű független filmrendezőt, Mohammad Rasoulofot, közölte a férfi ügyvédje. Az ítélet jogerős, most már a végrehajtása következik. A vád alapját egyrészt a véleményét sosem titkoló Rasoulof nyilatkozatai jelentették, másrészt a filmjei. A bíróság az ügyvéd szerint kimondta, hogy az általa az utóbbi években készített filmek és dokumentumfilmek „az ország biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének szándékával” készültek.

Mohammad Rasoulof legfrissebb filmjét, a The Seed of the Sacred Fig (A szent füge magja) címűt, most fogják bemutatni a Cannes-i filmfesztivál önmagában is rangot adó versenyprogramjában. Amióta kiderült, hogy a mű bekerült a mezőnybe, az iráni hatóságok mindent megtettek, hogy levetessék azt a programból. Az iráni rendőrség otthon az alkotás több producerét is zaklatta, színészeket is kihallgattak, és volt közülük, akinek megtiltották a kiutazást az országból.

Úgy tűnik, hogy nagy, figyelmeztető per készül a stáb tagjai ellen is. Babak Paknia, az ügyvéd szerint a vád része, hogy a rendező engedély nélkül forgatta le Cannes-i versenyművét, illetve hogy a színésznők abban nem viselnek a szabályok szerint hidzsábot.

Rasoulofnak hosszú sztorija van az iráni diktatúra bíróságaival és többször is ült börtönben rövidebb ideig. Már 2010-ben a mostani váddal, vagyis engedély nélküli filmforgatással próbálták elhallgattatni, akkor első fokon hat évet kapott ugyan, de azt másodfokon egyre csökkentették.

2017-ben külföldről hazatérve elvették az útlevelét, bíróság elé állították és megtiltották neki az ország elhagyását.

A Cannes-ban az egyik díjat elnyerő A man of integrity című filmje miatt 2019-ben az iszlám forradalmi bíróság egy év börtönre és két év utazási tilalomra ítélte. A fellebbezési tárgyalására olyan híres iráni filmkészítők kísérték el tiltakozásból, mint Kianoush Ayyari, Majid Barzegar, Reza Dormishian, Asghar Farhadi, Bahman Farmanara, Rakhshān Banietemad, Fatemeh Motamed-Arya, Jafar Panahi, éds Hasan Pourshirazi.

2020-ban erre még egy évet és két év eltiltást kapott a filmkészítéstől azért, hogy ne tudjon kiutazni a berlini filmfesztiválra, ahol az akkori friss filmje, a halálbüntetésről szóló There Is No Evil elnyerte az Arany Medvét.

Utoljára 2022 júliusában zárták börtönbe, miután a közösségi médiában tiltakozott az ellen, hogy a rendőrség fegyvert használt békés tüntetők ellen. 2023 februárjában szabadult, de megtiltották neki, hogy elutazzon Cannes-ba, ahol az egyik zsűri tagja lett volna.

(via Guardian)