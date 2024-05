Hétvégi olvasnivalók Pekingtől Bácsalmásig

Kedves olvasók, itt a hétvége! Remek idő lesz, mindenki menjen ki a szabadba - de ha beleuntak a napsütésbe, akkor vissza lehet olvasni a hét fontos, tanulságos cikkeit, ezekből adunk szombatonként egy válogatást.

Pápá, Hszi!

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A hét nagy eseménye a kínai diktátor látogatása volt, amiről folyamatosan tudósítottunk, de itt most három remek összefoglalóra külön felhívnám a figyelmet. Az egyik arról szól, kicsoda valójában Hszi Csin-ping, aki vörös hercegből lett kitaszított, majd szürke káderből Mao óta nem látott autokrata. A másik arról, hogy pont akkor érkezik Európába, amikor nem nagyon látszik, hogyan kerülhetné el Kína a kereskedelmi háborút a világ nagy részével. A harmadik a magyar-kínai kapcsolatokról, amelyek gazdaságilag egyáltalán nem számítanának kirívónak, politikailag viszont igen.

A kommunista mellett az iszlamista népnyúzó is pont erre járt: portré Ahmadinezsádról

Választási egyszeregy

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

Összegyűjtöttük, ki, hol, kire/mire szavazhat az önkormányzati és az EP-választásokon. Győzzünk csak ikszelni! De arra is figyelmeztettünk, hogy sokan a politikai rendszer totális katasztrófájaként fogják megélni, ami a választás után Budapesten jön.

Írtunk arról, hogy Magyar Péter fővárosi listájára egy tajvani dollármilliárdos befektetési tanácsadója is felkerült, de arról is, hogy Nagykőrösön már az alpolgármester kultuszát építik, ugyanis Czira Szabolcs 26 év után visszavonul.

Külön kis csemege a tudósítás a politikai évad egyik nagy veszteséről, Lánczi Tamásról. És az eddigi legabszurdabb kampánybaki: a lex gyóntatófülke.

Videók vidékről

photo_camera Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Magyar Péter debreceni rendezvényével kezdtük a hetet, aztán Dobrev Klára salgótarjáni fórumán kérdezgettük a DK-sokat, majd Németh Szilárd bácsalmási rendezvényén forgattunk.

Nem kötelező

Debütált az új érettségi, amitől sokan tartottak. A középszintű viszonylag nehéz volt, az emeltről inkább pozitív a vélemény. A Nem rossz könyvek vendége egy magyartanár volt, akit arról kérdezgettünk, hogy mit lehet kezdeni a kötelezőkkel, és mik azok a szövegek, melyek heves reakciókat váltanak ki a fiatalokból.

Kemény Lili regénye valószínűleg ilyen, bár kritikusunknak voltak fenntartásai.

Nem a pénz számít!

photo_camera Fotó: Boldog István/Facebook

Nem volt itt gazdasági csoda, csak hazudtak, mint a vízfolyás - sommázott Uj Péter. Lejtmenetben az ipar, az autó- és akkugyártás is visszaesett - a szakértő szerint beszédes, hogy egyetlen egy alágat sem lehet megnevezni, amelyik érdemi pozitív teljesítményt nyújtott volna. Közben rogyadozik az állam az adósság kamatterhei alatt, illetve vége a 14 hónapos trendnek: újra nőni kezdett az infláció.

Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy úgy hirdet „családbarát” adópolitikát a kormány, hogy közben hagyja elértéktelenedni az adókedvezményeket.

Kísért a múlt

photo_camera A potocari emlékpark, a srebrenicai tömeggyilkosság helyszínén. Fotó: ENIS ZUBERI / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP

Ha az ENSZ megszavazza, hogy Srebrenicában a 8000 bosnyák tömegsírokba lövése népirtás volt, a szerbek kikiáltják a függetlenségüket - fenyegetőzik Dodik. Orbán és Putyin patronáltja idáig csak blöffölt, de most tényleg léphet, eszkalálva a Balkánon a feszültséget. A magyar kormány most is a szerbekkel és az oroszokkal van, ezért Szijjártóék inkább nem szavazzák meg, hogy genocídium volt.

Kis és nagy foci

photo_camera Fotó: Facebook/Nyíregyháza Spartacus/Trifonov Eva

Három fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosította a feljutást a Szpari, noha sokkal gazdagabb csapatokkal kellett versenyeznie. Egy olyan élvonalba térnek vissza a nyíregyháziak, ami gyökeresen átalakult azóta, hogy legutóbb ott jártak.

A korszerűtlen, öreg csereember, aki BL-döntőbe lőtte a Real Madridot: Joselu tökölése és tündöklése.