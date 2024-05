Két fővárosi kórházból vezényelnek neurológusokat Ceglédre, mert ott nincs elég

Nincs elég neurológus a ceglédi Toldy Ferenc kórházban, ezért a budapesti Bajcsy-Zsilinszky és a Jahn Ferenc Kórházakból rendelnek ki orvosokat - értesült a 444.hu.

A hírt megerősítette a három érintett kórházat irányító Dél-Pesti Centrumkórház kommunikációs igazgatója, Fodor Attila.

Azt írta, a ceglédi kórház jelezte, hogy „átmeneti humánerőforrás-hiány” miatt nehézségekbe ütközik a neurológiai ellátás, ezért kért - és kapott - segítséget.

„Ennek megfelelően június 30-ig a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházból és a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetből összesen – heti váltásban – napi 1-1 fő működik közre a ceglédi neurológiai ellátásban.”

Tudomásunk szerint az orvosokat csütörtökön értesítették az átvezénylésről, és péntekre kellett leadni a listát arról, ki melyik időszakot tudja vállalni május 15-től.

„Hivatalos kirendelő határozat még nincs, de a beosztásunk már megvan” - fogalmazott egy névtelenséget kérő orvos forrásunk péntek dél körül.

Az ilyen gyors tempó problémás, hiszen az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtási rendelete azt írja el, a kirendelés előtt legalább 10 munkanappal írásban kell tájékoztatni az érintettet. Itt viszont nem maradt ennyi idő.

Az intézkedés azt is furcsa, mert a ceglédi neurológiai osztály az úgynevezett egyes progresszivitási szinten működik, míg a Bajcsy-Zsilinszky a kettesen, a Jahn Ferenc pedig a hármason. A szintek szakmai részletezésébe nem mennénk bele ( a szabályokat részletező rendelet ide kattintva elérhető), röviden a lényeg az, hogy minél magasabb a szint, annál komolyabb eseteket lehet/kell ellátni. A Bajcsy egyébként Stroke Centrumként is működik. Ráadásul a két fővárosi kórházhoz potenciálisan jóval több beteg tartozik, mint a ceglédihez (bár annak honlapja szerint ott is van stroke ellátás).

Úgy tudjuk, hogy a kirendelés ellen egy szinten próbáltak érvelni, felvetve, hogy az átvezénylések miatti szakemberhiány a vizsgálatokban és az ambulanciák működtetésében is kapacitáshiányt okoz.

A 444.hu-nak nyilatkozó orvos szerint egy-egy ember átvezénylését még ki tudják mozogni a betegellátásban,

„de ha bármi bejön, már necces.” Ilyen váratlan lépéssel még nem találkozott, azt mondta, náluk ez az első átvezénylés. Szerinte egyébként a lépés a ceglédi betegek életét sem könnyíti meg, ugyanis egy hét alatt nagyjából az informatikai rendszert lehet megtanulni.

A Dél-Pesti Centrumkórház kommunikációs igazgatója azt írta, a kirendelés „a betegérdekek és az intézmények kapacitásának figyelembevételével történik, a két intézmény ez idő alatt is folyamatosan biztosítja a saját területükhöz tartozó betegek ellátását, az átmeneti átszervezés nem okoz ellátási nehézséget az intézményekben."

Megkérdeztük azt is, hogy miért nem inkább a ceglédi betegeket irányítják át más intézményekbe - akár a már említett két fővárosiba -, de arra nem kaptunk választ.

Az ügyben megkerestük az Országos Kórházi Főigazgatóságot is, akik azt írták, ez egy teljesen megszokott eljárás az egészségügyben - lényegében helyettesítésről van szó -, a lépés pedig a betegek kényelmét szolgálja. Az OKFŐ is úgy látja, a két fővárosi intézményben sem okoz majd ellátási zavart.

A levél szerint a döntést a Dél-Pesti Centrumkórház vezetője hozta meg.

Hallottunk olyan pletykát, hogy a választások után, június 30-ával megszűnik a ceglédi neurológiai osztály, de az OKFŐ azt írta, „jelenleg nincs tudomásuk” erről, a cél az, hogy a jövőben is folyamatosan biztosított legyen az ellátás.

