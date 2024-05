Újra nőni kezdett az infláció

Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, márciushoz viszonyítva pedig átlagosan 0,7 százalékkal emelkedtek az árak, az üzemanyagok 3,5 százalékkal drágultak – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A KSH adatai szerint 2023 áprilisához képest gyakorlatilag minden drágább lett, az élelmiszerek árak 1 százalékkal nőtt, ezen belül a cukor 30,4 százalékkal, a csoki és a kakaó 9,2 százalékkal, a sertéshús szintén 9,2 százalékkal, az alkoholmentes üditőitalok pedig 5,8 százalékkal. Csökkent viszont a tojás ára 20,3, a liszté 19,7, a száraztésztáé 12,5, a sajté 9,6, a tejé 9,3, a kenyéré 9,0, a baromfihúsé 6,5 százalékkal.

Drágultak viszont a szolgáltatások is 9,5 százalékkal: a lakbér 14, a lakásjavítás és -karbantartás 10,7, az autójavítás és -karbantartás 10,1, az autópályadíj, autókölcsönzés, parkolás 9,8, a sport- és múzeumi belépők 8,2, az üdülési szolgáltatás 5,4 százalékkal többe, az utazás munkahelyre, iskolába viszont 21,7 százalékkal kevesebbe került.

Emelkedtek a szeszes italok és a dohányáruk árai is, a gyógyszerek és a tisztítószerek árai is, viszont 1,7 százalékkal kevesebbet kell fizetni a tartós fogyasztási cikkekért, és oclsóbb lett a háztartási energia is, a gáz 9,2, az áram 2,9 százalékkal.

Emelkedtek viszont az árak márciushoz képest is, 0,7 százalékkal. Az élelmiszerek átlagosan 0,3 százalékkal drágultak, a legnagyobb mértékben pedig a ruházkodási cikkek ára nőtt, 2,8 százalékkal. De nőtt a szolgáltatások ára és az üzemanyagok ára is, utóbbi 3,5 százalékkal.