Videó: Ezt a kátyút nem tette zsebre a kínai diktátor a Várban

Igazi kurucos-csehszlovákos kiállás történt a budai Várban Hszi Csin-ping ellen: a Tárnok utca kellős közepén otthagytak egy kitáblázott lyukat, amit az óriási konvoj minden tagjának meg kellett kerülnie.

Milyen az igazi magyaros ellenállás? Nem csinálni SEMMIT! Aki volt még sorkatona, az a saját bőrén is tapasztalhatta ennek a tételnek az igazságát, de most a Budapestre látogató kínai elnök, Hszi Csin-ping is megtanulhatta.

A kommunista despotát ugyanis a saját fegyverével fegyelmezte meg egy Egyelőre Ismeretlen Magyar Hős:



cseszett betemetni egy jó ideje a Tárnok utca kellős közepén éktelenkedő lyukat a kövezetben, ami akkora, hogy táblát is állítottak mellé, ami arra utasít, hogy balról kerüljük meg. De betömni nem tömték be, annak ellenére sem, hogy a világ második legnagyobb hatalmú embere hajtott el mellette többször is a slepppjével. A slepp meg, mi mást tehetett volna, szépen kikerülte.

Olvasónk, az utcában lakó Zs. lelkesen dokumentálta a Kátyút nappal és este, álló- és mozgóképen.

link Forrás

Polgártársunk mérhetetlen örömére az arrafelé többször is elhaladó önkényuralmi konvoj minden tagja kénytelen volt a kátyút kerülgetni.

De Zs. csinált felvételeket azokról az álspontán kínai ünneplőkről is, akiket a konvoj útvonala mentén más kínaiak instruáltak, hogy pontosan hogyan és mit skandálva ünnepeljenek spontán.

A résztvevők egyforma sapkában, egyenkiegészítőket használva köszöntötték a kínai elnököt.

A kivezényelt magyar rendőr a kínai titkos ügynököket fedezendő meg akarták akadályozni, hogy az ott lakók odamehessenek a tömeget alakító statisztákhoz, de Zs.-t nem olyan fából faragták.

link Forrás