Dúró Dóra: Rovarevés helyett hazai kenyeret, Győzike helyett Wass Albertet

Nagyjából kétezren gyűltek össze a Mi Hazánk antiglobalista tüntetésén szombat délután a Külügyminisztérium előtt, ahonnan aztán az Egészségügyi Államtitkárság elé vonult a tömeg.

photo_camera Toroczkai László, Dúró Dóra és Novák Előd, a Mi Hazánk sztártriója. Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetés apropóját – azon túl, hogy kampány van – az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványügyi szerződéstervezete adta, amelyet májusban szeretnének tető alá hozni – bár nem valószínű, hogy sikerülni fog. A Mi Hazánk parlamentbe kerülése óta kampányol a szervezet ellen: az utóbbi években megfogalmazott csúsztatásokat a Lakmusz többször is megcáfolta, de a Deutsche Welle is alapos listát közölt a terjengő téves narratívákról.

A rendezvényen a csúsztatásoknál szédítőbb összeesküvés-elméletek is elhangzottak a tüntetők szájából. Két férfi épp az időjárásmódosításról beszélgetett, melynek számos területét említették, így a chemtrailt és a HAARP-ot is. De volt szó arról is, hogy az Európai Unió rovarokat akar etetni az emberekkel – ezt a Lakmusz itt cáfolta.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Rovarevés helyett hazai kenyeret” – mondta Dúró Dóra, majd nem sokkal később azt is hozzátette, hogy „Győzike helyett Wass Albertet” szeretnének. Dúró elmondta, hogy az EP-választások tétje, hogy „globális diktatúra helyett magyar jövőt építhetünk-e”. Szerinte „a globalisták magyarországi helytartói és a nekik rendre behódoló magyar kormány épp a mi pénzünkből finanszírozza Ukrajnát, telepítik be vendégmunkás néven a bevándorlókat, adják oda a drága magyar földet magzatmérgező akkumulátorgyáraknak”.

Dúró elárulta, hogy Gyurcsány Ferencék éjjel-nappal a bevándorlás mellett kampányolnak az EU-ban, de Magyar Péter EP-listáján is van egy bevándorláspárti jelölt – a jelölt Gerzsenyi Gabriella, korábban azt írta, hogy nem érezte veszélyesebbnek Brüsszelt, mint több más nagyvárost. A pedofíliát a homoszexualitással lépten-nyomon összemosó Dúrótól egyébként megtudtuk, jobban szeretne „szivárványos zászló helyett nemzeti trikolórt, deviáns pedofilok helyett valódi gyerekvédelmet”, illetve „oltásterror helyett emberi szabadságot”.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetés két meghívott vendége kisebb kitérőt érdemel. Az első, akinek beszédét végül csak felolvasták, Tamasi József volt, akinek a neve a világjárvány idejéről lehet ismerős, amikor is a bel- és természetgyógyász többtízezres megtekintésű videókban beszélt arról, hogy nincs is világjárvány. Tamasi ellen ekkor etikai vizsgálatot is kezdeményezett a Magyar Orvosi Kamara (MOK), melynek fejleményeiről nem sokat tudni, ugyanis a MOK nem publikálhatja őket. Alapítója volt továbbá az Orvosok a Tisztánlátásért Egyesületnek, melynek vezető alakja volt Pócs Alfréd ortopéd sebész, a MOK egykori Heves megyei elnöke, a hazai szkíták képviselője, egyben 5G elleni aktivista.

Tamasi azóta orvosi díjat is kapott, majd a díjátadók másnap már el is határolódtak tőle. Emellett a férfi a kamupártos Gődény György mellett 2020 óta részt vesz a Budapesti Nemzetközi Covid Konferencia szervezésében, ahol tavaly többek között arról beszélt, hogy az oltásokban méreganyagok vannak, de placebó is lehet. Tamasi korábban egyébként párhuzamot vont a hitleri übermensch és a koronavírus ellen beoltottak között is.