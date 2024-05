Menetel majd a Békemenet, nem csak ácsorgás lesz

Az Origo megkereste Csizmadia Lászlót, a CÖF vezetőjét, miután kiderült, hogy június 1-jén lesz Békemenet. Csizmadia a lapnak elmondta: baloldali álhír csupán, hogy a menet nem menetel majd, lesz gyaloglás, aminek a végállomása a Margit-szigeti Nagyrét lesz.

A CÖF tegnap kiadott közleménye alapján egyébként azt írtuk: „azt egyelőre nem tisztázták, hogy menetelni is fognak-e vagy csak összegyűlnek a Margitszigeten egy békeállásra” - de jó, hogy akkor ez a kérdés is tisztázva lett. Akiben felmerült volna kérdés a helyszínnel kapcsolatban, annak a CÖF azt üzeni, hogy a Margitsziget „szimbolikusan a béke szigete”.



Ehhez kis történelmi kiegészítés: 1266-ban a Margitszigeten kötött békét IV. Béla az ellene fellázadó fiával, V. István ifjabb királlyal.



Csizmadia szerint „mostani rendezvényük középpontjában természetesen a béke lesz, és szeretnénk közvetíteni a békepárti álláspontunkat az egész ország, a Kárpát-medence és a világ közvéleménye felé”. Nem meglepő módon egyébként a Békemenet középpontjában álló békét hangsúlyozta Bayer Zsolt Békemenet-alapító is a Hír TV-n.

„Ennyire aktuális maga az elnevezés, tehát hogy békemenet, talán még soha nem volt. Európa – valami rejtélyes oknál fogva – úgy döntött, hogy eszkalálni akarja a háborút, és nekünk minden lehetséges eszközzel föl kell lépnünk ez ellen. Magyarországot kétszer rángatták bele világháborúba, és mind a kétszer a legtragikusabb módon keveredtünk ki belőle.”

Egyébként 2022-ben Bayer Zsolt hasonlóképp látta, akkor azt nyilatkozta: