Ütik, rúgják, leköpik: a közlekedési kultúra napja alkalmából a MÁV mindenkit figyelmeztet, hogy aki bántalmaz egy ellenőrt, azt le is csukhatják

Május 11. a közlekedési kultúra napja - ennek örömére a MÁV Zrt. a kulturálatlan utasokról adott ki közleményt.

Ebből kiderült többek közt, hogy az elmúlt néhány évben csökkent ugyan a társaságnál dolgozó közfeladatot ellátó személyek elleni erőszakos cselekedetek száma, 2023-ban azonban csaknem 40 százalékkal több ilyen eset történt, mint előtte.

Tavaly 78 alkalommal szenvedtek el erőszakos támadást jegyvizsgálók, idén, az első negyedévében már 24 eset történt. A szóbeli fenyegetéseken túl előfordult, hogy leköpték, megdobálták, vagy sörrel öntötték le a jegyvizsgálót, az agresszív utasok többször erőszakosan léptek fel, lökdösték, megütötték, megrúgták vagy késsel megsebesítették a jegyvizsgálót - részletezték.

A MÁV kiemelt egy esetet, amikor egy ellenőrt a rendszeresen ugyanazon a vonalon utazó agresszív csoport egyik tagja dobócsillaggal támadta meg.



A Volánbusznál havonta többször történik fizikai támadás a munkavállalók ellen, a szóbeli atrocitás pedig mindennapos: az elmúlt közel egy évben 109 esetben kényszerültek az autóbusz-vezetők rendőri segítséget kérni, 33 eset fajult a tettlegességig - tudatták.

Említettek többek közt egy tavaly márciusban, Érd és Tárnok között történt esetet is, amely végén két év börtönt és két év közügyektől való eltiltást kapott egy nő, aki az utasokba és az autóbusz-vezetőbe is belekötött, a sofőrt pedig kétszer meg is ütötte.