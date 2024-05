Izrael tankokkal támadja az észak-gázai Dzsabalia városát

Vasárnap reggel tankokat küldött az izraeli hadsereg az észak-gázai Dzsabalia városába, amit egész éjjel bombázott. Az éjszakai légicsapásokban 19-en meghaltak, többen pedig megsérültek.

Dzsabaliában van a Gázai övezet nyolc nagy menekülttáborának egyike, ahol jelenleg több mint 100 ezer menekült él.

Az izraeli hadsereg szóvivője, Daniel Hagari azt mondta, a Hamász katonai létesítményeinek rehabilitálását akarják megakadályozni a hadművelettel. Információik szerint a terrorszervezet az elmúlt hetekben ezen dolgozott a városban.

photo_camera Fotó: DAWOUD ABO ALKAS/Anadolu via AFP

Rafah-t eközben folyamatosan hagyják el a menekültek. Vasárnap is több ezren távoztak a dél-gázai városból, amit egyre nagyobb intenzitással támad az izraeli hadsereg. A hadműveletet hétfő hajnalban indította meg Izrael.

Az akció hatalmas nemzetközi felháborodást váltott ki, még Izrael legfontosabb szövetségese, az Egyesült Államok is kifogásolta. Joe Biden amerikai elnök jelezte, leállíthatják a fegyverszállításokat, ha Izrael teljes körű inváziót rendel el Rafahban. Válaszul Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte, ha szükséges, egyedül is helyt állnak. (via Reuters)