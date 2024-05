Magyar Péter: Nem fogadjuk el a köztévé felkérését, ha a választási vitára nem élőben, vagy nem főműsoridőben kerül sor

Magyar Péter is reagált a hírre, miszerint a közmédia elkezdte egy választási vita megszervezését.

A Tisza Párt politikusa örül, hogy 18 év után sikerült elérniük, hogy a Fidesz listavezetője kénytelen legyen vitázni. Annak is örül, hogy pártjával néhány nap alatt elérte azt, amit „őfelsége ellenzékének több, mint egy évtizede nem sikerült”. Vagyis, hogy vitaműsor legyen a köztévében.

Magyar megkapta az MTVA tájékoztató levelét, abból azonban több technikai részletet is hiányol. Ameddig ezeket nem tisztázza a közmédia, nem is tud visszajelezni a részvétellel kapcsolatban.

photo_camera Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Azt azonban már most jelezte, hogy ha a vita nem élőben, vagy nem főműsoridőben lesz, akkor a Tisza Párt nem vesz rajta részt. Ugyanígy kizáró ok számukra, ha mind a 11 listavezetőt egyszerre akarja asztalhoz ültetni a közmédia.

Az MTVA pénteken jelentette be, hogy megkezdte egy nyilvános, EP-választási vita szervezését. Magyar nem sokkal előtte lengette be, hogy tüntetést szervez a közmédia székháza elé, amennyiben nem lesz vita vagy nem olvassák be a tévébe a követeléseiket.

A közmédia bejelentése óta Donáth Anna, Dobrev Klára, Róna Péter és Vona Gábor is jelezte, hogy ott lesz a vitán. Szombat délután Deutsch Tamás, a Fidesz listavezetője is csatlakozott hozzájuk.

Bár még nem lehet tudni, ki vehet majd részt a vitán, ha mindenkinek lehetőséget adnak, könnyen kaotikussá válhat a műsor, ugyanis összesen 11 EP-listavezető van.