8 órát parkoltatták a fogdában Szabó Bálintot, aki Orbán után Hszi Csin-Pingnek is trombitált

Trombitálással próbálta megzavarni a kínai elnök látogatását a tárgyalások helyszínén, a budai várban, ezért 150 ezer forint pénzbírságot szabott ki a rendőrség Szabó Bálintra - írja a Blikk.

A korábbi szegedi önkormányzati képviselő, aki március 15-én még Orbán Viktor nemzeti ünnepi beszédét próbálta trombitálással megzavarni, most ugyanezzel a módszerrel tiltakozott (volna) a kínai beruházáspolitika ellen.

photo_camera Szabó Bálint itt még Orbánnak próbál trombitálni.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Mint posztjából kiderül, a rendőrség különféle módszerekkel igyekezett megakadályozni a tiltakozását, végül 8 órát töltött fogdában:

„Az első két napon csupán hermetikus zárásokkal és titkosügynökök hadával operáltak, pénteken azonban szintet léptek: bilincs, rendőrautó, fogda, elzárás következett. Míg a kínai elnök gépe fel nem szállt, az időmet ismét egy 2×4 méteres cellában töltöttem.”

Szabótól, aki függetlenként indul Szegeden a polgármesteri posztért, nem állnak távol az extrém megnyilvánulások: tavaly még azzal került be a hírekbe, hogy Budapest főpolgármestere szeretne lenni, korábban pedig egyebek mellett azt állította, hogy Szili Katalin, Szekeres Imre és Baja Ferenc szivárogtatta ki Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét. De szereplője volt a vasi MSZP-s tagtoborzási botránynak is, politizált az DK-ban, volt egy zűrös elrablási ügye, szervezett szinte nulla résztvevővel gazdatüntetést, kavart a Szeviép-ügy körül, bénította már meg Szeged egyik forgalmas kereszteződését. Emellett az említett gazdatüntetés miatt vádat emeltek ellene, amiatt pedig el is ítélték, hogy életveszélyesen rácsatlakozott Orbán Viktor konvojára. Bár az ügyészség nem kért rá letöltendőt, egy időre mégis börtönbe került a politikus.