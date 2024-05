Márki-Zay Péter tette fel a nagy kérdést: Miért ne lehetne 11 listavezető egy tévévitán?

Ahogy azt pont nemrég megírtuk: múlt hét óta turbulens vita zajlik arról, ki, hol és hogyan lenne hajlandó vitázni (vagy pont hogy nem) az EP-választás előtt.

A diskurzus főként magyar Péter és a DK közt zajlik, most viszont beszállt Márki-Zay Péter is, aki feltette a nagy kérdést:

Miért ne lehetne 11 listavezető egy tévévitán? A kérdés arra vonatkozik, hogy Magyar Péter részvételük egyik kizáró okaként sorolta fel, ha a megrendezendő választási vitán mind a 11 listavezetőt egyszerre akarná asztalhoz ültetni a közmédia (emellett azt sem fogadná el, ha a vita nem élőben menne, és azt sem, ha nem főműsoridőben kerül rá sor).



Márki-Zay Péter most közleményében azt a példát hozta fel:

„Közvélemény-kutatásokra hivatkozva meghúzni egy határt, ami alatt meg sem hívnák az induló pártok képviselőit azzal a kockázattal járna, mint ha 5 évvel ezelőtt az LMP-t hívták volna vitára, de a Momentumot nem.” (5 éve az EP-választáson a Momentum nagy meglepetésre 2 mandátumot is szerzett, az LMP viszont egyet sem, annyiban viszont sántít Márki-Zay hasonlata, hogy az EP-választásra ráfordulva már a közvélemény-kutatók is többre mérték akkoriban a Momentumot, mint az LMP-t, amint azt még a Wikipédia vonatkozó oldala is rögzíti).



Amennyiben most valóban lesz vita a köztévén, és arra valóban mind a 11 EP-listát állító párt és szövetség képviselőit meghívják, a következőknek kéne osztozkodniuk a nézettségen: