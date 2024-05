Villamossal és gyalog teljesítménytúráztak a 444 újságírói

Jó reggelt! Ez itt a napindító hírlevél, amelybe mindig beleszőjük valahogy, hogy iparkodjon a kedves olvasó minél több hírlevélre feliratkozni, mert az mindenkinek jó lesz.

4 kiemelt cikk:

Át a fővároson

Nekem személyesen - de a kattintások és előfizetések száma alapján az olvasóinknak is - az a két cikk marad a legemlékezetesebb a hétvégéről, amelyekben a kedves kollégák magukat nem kímélve próbáltak pillanatfelvételt készíteni a választás előtt álló Budapestről. Még mielőtt valaki félreértené: ezek a cikkek nem azért különösen jók, mert sok energiát fektettek bele a kalandos lelkű szerzők, hanem azért, mert jól vannak megírva.

Házi flâneurünk, Bede Márton majd' tíz órán keresztül sétálta át a várost, nonstop szociológusunk, Molnár Kristóf pedig 24 órán keresztül villamosozott a négyeshatoson.

Megyeszékhely és falu

Olyan kalamajka lett a választási szlogenre átírt köszöntő táblából, hogy Orbán Viktor személyesen ment el rendet tenni Beregbe. A balhé rámutat, hogyan uralta le totálisan a jobboldal a magyar falut, ahol már egy évtizede csak az a kérdés, hogy ki a fideszesebb fideszes. Videónkból az is kiderül, hogy vannak-e gender-gondok Jándon.

Úgy mondják, Békéscsabán is három Fidesz van, ellenük indul Pap János, akinek különleges karrierje van. 16 évig volt Békéscsaba polgármestere, majd mindenhonnan kirúgták, végül árkokat takarított a városban, amit annak idején vezetett. Most az ellenzéki összefogás jelöltje, és három megfejtése is van a Magyar Péter-titokra.

Vonulások

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Mi Hazánk nagyjából kétezer fővel vonult el a külügytől az egészségügyi államtitkárságig, ahol az Egészségügyi Világszervezet globális diktatúrájával, vakcinákkal és vendégmunkásokkal borzolták a kedélyeket.

A törvények és a kormánypropaganda által egyre rosszabb helyzetbe hozott transznemű emberek láthatóságáért demonstrált néhány száz ember a második magyar Transz Pride-on.

Európa, Európa!

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az Európai Parlament választásra buzdított a Szabadság téren, miközben országos szinten megy az uszítás Brüsszel ellen. Bár az Európa-napon ez nem látszott, a felszólaló Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter alkalmatlannak tartja az eseményt szervező uniós intézményeket. A Bizottság magyar képviseletének vezetője pedig nem érti a brüsszelezést. De volt futás!

A Tisza Párt mellett a Jobbik és a Megoldás Mozgalom is az Európai Néppárt frakciójába ülne be, a Fidesz viszont továbbra sem döntött. Deutsch Tamás vállalja a listavezetői vitát a köztévében, ahogy Magyar Péter is - de neki vannak feltételei.

Kultúra, kultúra!

photo_camera Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Ezúttal is remek anyagok készültek a Jó blogba. Írtunk kritikát Puzsér Róbert és Kemény Lili könyveiről, urbanista blogunk egy nagy múltú hajléktalanszállón járt, láttunk egy Thomas Bernhard-darabot, elmerültünk a zenei platformokon uralkodó káoszban, és megnéztük a zavarba ejtő sorozatot, a Baby Reindeert.