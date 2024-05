Direkt36: Egymilliárdért vett luxusingatlant egy Matolcsy Ádámhoz köthető cég Dubajban

photo_camera Matolcsy Ádám és barátnője a Felix étterem előtt 2022 május 12-én Fotó: Németh Dániel/444

Több mint egymilliárd forintért vett dubaji luxuslakást egy cég, ami kiszivárgott cégadatok szerint Matolcsy Ádám közvetlen környezetéhez köthető. A lakás a One at Palm Jumeirah luxuslakóház kilencedik emeletén található.

A Direkt36 egy nemzetközi újságíró-együttműködés részeként derítette ki, hogy a Future Holding Limited kapcsolattartói adatai egy Matolcsy Ádám által alapított céghez, illetve az ügylet idején vele házasságban élő előző feleségéhez és régi munkatársához kötődnek.

A lakás tulajdonosi adatainál glamorous.hu végződésű emailcímet adtak meg, amit a tranzakció idején minden valószínűség szerint Matolcsy Ádám akkori felesége, Matolcsy Tímea használt. A domaint az azóta megszűnt, de akkor Matolcsy Ádám tulajdonában álló Glamorous Kft. jegyezte be.

A kiszivárgott adatokból kiderül, hogy a Future Holding 40 százalékos kedvezményt kapott a vételárból az akkor még épülő lakásra, ami eredetileg (dirhamról átszámolva) megközelíthette volna a 2 milliárd forintot.

Az oknyomozó újság olyan képekre is bukkant, amik Matolcsy Ádám nevével ellátott Pinterest-fiókról származnak. A kapcsolatra utal, hogy miután a Direkt36 kérdéseket intézett a lakásról a jegybank elnök fiának, a képek linkjei eltűntek a közösségi oldalról.

A One at Palm Jumeirah 2021-ben készült el, és akkor Matolcsynak már új élettársa volt. M. Nicole az év végén egyik közösségi oldalán feltöltött egy fotót, ahol helyszínként a One at Palm Jumeirah-t jelölte meg.

A Future Holding három másik ingatlant is vett Dubajban 1,3 milliárd forint értékben, ezek közül egy esetében van kapcsolat Matolcsy köréhez: itt a jegybankelnök fia egyik régi ismerőse és munkatársa – R. Eszter – van megadva kapcsolattartóként.

A négyből három ingatlant azóta eladtak, így a One at Palm Jumeirah-ban található – 2018-ban vásárolt – luxusapartmant is, utóbbit egymilliárdos haszon mellett.

Az adatbázist – amiből a vétel kiderült – a washingtoni központú, nemzetközi bűncselekményeket kutató Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) szerezte meg és osztotta meg az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) tényfeltáró hálózattal. Az így létrejött Dubai Unlocked projektben a Direkt36 volt a magyar partner.

Az ingatlanügyleteket bonyolító személyek nem válaszoltak az újság megkeresésére.

