Egy hétvégéjük volt a szakképzési centrumoknak, hogy megmondják, mire van szükségük háború vagy katasztrófa esetén

Egyetlen hétvégéjük volt válaszolni a szakképző centrumoknak, hogy mire van szükségük háború vagy katasztrófa esetén, írja az RTL.hu. A kormány tavaly adta ki a természeti katasztrófákra, háborúra és egyéb válsághelyzetekre való gazdasági felkészítésről szóló rendeletet, aminek célja, hogy rendkívüli események idején is biztosítható legyen a honvédség és a rendvédelmi szervek működése, a közizgatás működése és a lakosság ellátása. A felkészülés része a védelemgazdasági terv elkészítése, amihez a Nemzetgazdasági Minisztérium minden háttérintézményétől kért be adatok, így a szakiskoláktól is. A válaszadás sietős volt:

a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal április 19-én, péntek délelőtt küldte el a szakképzési centrumoknak az adattáblát, amit a következő hétfőn, április 22-én délután 3 óráig vissza kellett küldeniük.



Az RTL szerint így az iskoláknak a hétvége alatt kellett részletesen kiszámolniuk, hogy vészhelyzet esetén például mennyi és milyen

alapvető élelmiszerekre, illetve fogyasztási cikkekre,

élelmiszeripari alapanyagként használt mezőgazdasági termékekre,

ipari alap- és nyersanyagokra,

haditechnikai eszközök és felszerelések (pl. bomba, rakéta, dömper, hadihajó, radar, vágányaláverő gép, helikopter, légi és űrjármű) van szükségük.

Utóbbin, hogy milyen fegyvereket kérnek, nem kellett gondolkodniuk, az utasítás szerint ugyanis „a táblázat nem releváns terméksorait üresen kell hagyni, vagy nullát kell beírni”.