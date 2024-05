Magyarország elgáncsolta a közös uniós nyilatkozatot a grúziai „külföldi ügynöktörvényről”

Magyarország és Szlovákia megakadályozta azt a közös uniós nyilatkozatot, ami elítéli a grúziai „külföldi ügynökökről” szóló ellentmondásos törvényjavaslatot, írja a Politico. A lap szerint hiába próbálták meggyőzni a magyar kormány képviselőjét egy felpuhított szöveggel, az egységes állásfoglalás helyett valószínűleg Josep Borell, az EU külpolitikai főképviselője ad majd ki nyilatkozatot. A tbiliszi parlament keddi végszavazása előtt 12 uniós tagállam kérte Brüsszelt, hogy tisztázza:

a jogszabály veszélyezteti-e Grúzia európai uniós csatlakozási törekvéseit, a tagsági tárgyalások esetleges felfüggesztéséhez vezet-e?

Illetve határozott szankciókat követeltek Borelltől. A grúz kormánypárt célja az orosz mintára írt törvénnyel egyes vélemények szerint a csatlakozás szabotálása.

A grúz törvényhozás május elsején második olvasatban is elfogadta - verekedés nélkül - az orosz mintára készült „külföldi ügynökökről” szóló ellentmondásos törvényjavaslatot. A Grúz Álom április elején közölte, hogy 13 hónappal azután, hogy a tiltakozások miatt a terv elvetésére kényszerült, újra be fogja nyújtani a törvényt, ami előírná, hogy a külföldről pénzt elfogadó szervezeteknek külföldi ügynökként kell regisztráltatniuk magukat, különben pénzbírsággal kell számolniuk. A javaslat ellen április 15. óta tüntet az ellenzék és a civil szervezetek, de még a válogatott labdarúgók is kifejezték nemtetszésüket.