Medvehajtást tartanak a csíksomlyói hegynyeregben a pünkösdi búcsú előtt, hogy így biztosítsák a zarándokok biztonságát – közölte Csíkszereda alpolgármestere a Székelyhonnal.

Bors Béla elmondta, hogy a Nagysomlyó-hegyen öt medvét tartanak nyilván, a nagyvadakat minden igyekezetük ellenére sem sikerült befogni az elmúlt hetekben, bár három hétig próbálták csapdákba csalni őket. Ezért a pünkösdi búcsú előtt, csütörtökön délután és pénteken hajnalban a vadásztársulás hajtást szervez a környéken. Arra kérte a túrázókat, hogy ebben az időszakban kerüljék a térséget.

Azt szeretnék, ha a szombati pünkösdi búcsún nem okoznának problémát a medvék. Bár a nagyvadak valószínűleg távolabb vonulnának a nagyszámú zarándok láttán, „nem bízzák a véletlenre”, és szervezett hajtást tartanak.

Hasonló beavatkozásra a tavalyi pünkösdi búcsú előtti pénteken is sor került, és 12 órán át tartott, míg befogtak egy anyamedvét és a két bocsát – mondta az alpolgármester.

A Székelyhon szerint Csíksomlyón egy anyamedve és két bocsa, valamint két fiatal állat szokott felbukkanni, míg Csíkszereda környékén ennél is több, tucatnyi nagyvad jelenlétéről tudnak.

photo_camera Hím barna medve (Ursus arctos) mászik át egy kerítésen a csíkszeredai Octavian Goga Főgimnázium udvarán 2018. augusztus 21-én. A medve a reggeli órákban több közeli ház udvarába is betört, egy kecskét is megölt. Az állatot az iskola udvarán kilőtték. Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

A Hargita megyeri csendőrség közölte, hogy a május 7-13. közötti időszakban 18-szor jelentették a lakosok, hogy lakott területen láttak medvét. A falvak mellett Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron is észlelték a nagyvadak jelenlétét – írta az Agerpres.

A román hírügynökség a csendőrség adataira hivatkozva arról számolt be, hogy év eleje óta 89 riasztást regisztráltak medvék lakott területen való felbukkanása miatt. A csendőrök minden egyes alkalommal kiszálltak a helyszínre, hogy elűzzék vagy befogják a nagyvadat.

Romániában 2016-ben tiltották be a medvevadászatot, most csak beavatkozási céllal lehet kilőni a védett ragadozót, akkor, ha emberéletet veszélyeztet. A környezetvédelmi tárca által korábban ismertetett felmérés szerint az országban 7500 és 8100 között lehet a vadon élő barnamedvék száma. A vadásztársaságok jelentései szerint az állatok egyre gyakrabban tűnnek fel olyan térségekben is, amik nem számítanak optimális élőhelyüknek. (MTI)