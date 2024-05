Joe Biden és Donald Trump is elfogadta a CNN vitameghívását

Joe Biden amerikai elnök és Donald Trump volt elnök is elfogadta a CNN vitameghívását június 27-re, ami az első, nem hivatalos vita lesz a kampány során. Először Joe Biden posztolta ki az X-re, hogy elfogadta a meghívást, azt írta:

„Megkaptam és elfogadtam a @CNN meghívását egy június 27-i vitára. Rajtad a sor, Donald. Ahogy mondtad: akárhol, bármikor, bárhol.”

Nem sokkal később Trump kampánymenedzsere is értesítette a CNN-t, hogy a volt elnök elfogadja a meghívást. Joe Biden azonban szkeptikus Trump válaszával kapcsolatban, erről szintén egy X-posztban írt, amiben arról beszél, hogy 2020-ban Donald Trump két vitát vesztett vele szemben, azóta viszont nem jelent meg egy vitán se. Biden szerint Trump most is csak eljátssza, hogy vitázni akar vele, ami „feldobta a napját”.

Biden már kétszer is felvetette Trumpnak, hogy vitázzanak hírügynökségek által szervezett elnökjelölti vitán, de ezeket a volt elnök visszautasította.

Az Elnöki Viták Bizottsága tavaly novemberben három elnöki vita időpontját hirdette meg. Az első vitát szeptember 16-ra tervezik Texasban, a másodikat október 1-jén Virginiában, a harmadikat pedig október 9-én Utahban, így a CNN vitája lesz az első, ahol a két elnökjelölt megmérettetik. (CNN)