A külügyi bizottság rendkívüli ülését kezdeményezi a Jobbik az orosz kibertámadás miatt

„Újabb bizonyítékok kerültek elő arról, hogy Oroszország széles körű katonai és polgári titkosszolgálati kibertámadást hajtott végre a magyar külügy rendszereivel szemben. Nemzetbiztonsági szempontból kiemelten fontos információk kerülhettek így orosz kézre,” ezért rendkívüli ülés összehívását kezdeményezi az Országgyűlés Külügyi Bizottságának jobbikos alelnöke. Brenner Koloman hozzátette:

„egyben határozottan tiltakozom az ellen az orosz, kínai és török befolyásolási szándék ellen, amely folyamatosan nő hazánkban!”

Korábban kampányhazugságnak minősítette a kormány, most bemutattuk, hogy Oroszország titkosszolgálatai kiterjedt kibertámadásokat hajtottak végre a magyar külügy ellen. Ezzel Szijjártó Pétert is szembesítettük, aki most már nem tagadott, egészen más taktikát választott.