A testén viseli az orosz propaganda nyomait: Olekszij Anulja, a tíz hónap orosz fogságot megjárt ukrán katona története

Különleges beszélgetést szerveztek szerdán a budapesti ukrán nagykövetségre, ahol Mihajlo Dankanics, az ukrán hadsereg orosz propagandával foglalkozó tagja és egy korábbi hadifogoly, Olekszij Anulja mesélt újságírók előtt az orosz propaganda hatásairól és a fogságban szerzett tapasztalatairól.

Dankanics újságíró volt, a fegyveres erőkhöz a háború elején lépett be, kétszer küldték ki harcolni a frontra Kelet-Ukrajnában. Továbbra is a hadsereg hivatásos tagja, de harci cselekményekben már nem vesz részt, az orosz propagandával foglalkozik. Ő úgy látja, az oroszok nem 2022-ben kezdték a háborút, nem is 2014-ben, sőt nem is 2004-ben, a narancsos forradalom idején. 1998-ban jelent meg az orosz–csecsen háborúról készített, árulkodó című film, a Purgatórium, ami már akkor sok mindent előrevetített.

photo_camera Olekszij Anulja (b) és Mihailo Dankanics (j) a budapesti ukrán nagykövetségen szervezett beszélgetésen Fotó: Takács Lili/444

Dankanics úgy látja, az oroszok nem hirtelen hozott döntés miatt viselkednek úgy az ukrán hadifoglyokkal, ahogy azt utána csontig hatoló részletességgel meghallgattuk egy olyan ember beszámolójából, aki az orosz propaganda hatásának nyomait élete végéig a testén fogja viselni. Dankanics szerint sok-sok éven keresztül kellett az orosz államnak dolgoznia azon, hogy ilyen gyűlöletet tápláljanak az emberekbe az ukránok iránt.

A háborúra kondicionálás egyik sajátos orosz eszköze a kultúra, azon belül is a film: 22 év alatt 88 egész estés orosz háborús mű készült, volt, hogy évente 11-14 is. Ezek csak a mozikba került művek, a tévében levetített anyagokat és adásokat, a politikusi nyilatkozatokat, hangzatos bejelentéseket, a méregdrágán megrendezett május 9-ei, győzelemnapi katonai parádét még pluszban kell elképzelni. Nem csoda hát, hogy ez a háborúközpontúság a gyerekeket is elérte: rengeteg olyan videó található a TikTokon, ahol orosz gyerekek katonásdit vagy sebesültet (!) játszanak.

Ha ezekből a jelenségekből indulunk ki, könnyen lehet arra a következtetésre jutni, hogy az orosz vezetés kifejezett célja, hogy már óvodáskortól a háborúhoz pozitívan álló társadalmat neveljen. Ez sokak számára nem annak a jele, hogy az oroszok meg fognak állni Ukrajnánál, hanem arra utal, hogy ugyanezeket a kisgyerekeket 20 év múlva szintén háborúba akarják küldeni. Aki azt gondolja, hogy ebből ki lehet maradni, annak jusson eszébe: a fegyverekkel vívott csatákkal párhuzamosan zajló információs háborúnak már rég részei vagyunk.

15 nap háború, 10 hónap hadifogság, 14 hónap orvosi rehabilitáció