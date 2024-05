Disznó újságírók, gyűlölködő ellenzék – keresik a felelősöket a Fico-merénylet után

A Robert Fico elleni merénylet után sem csillapodnak a kedélyek a szlovák belpolitikában, miközben többen állítják: éppen az indulat vezetett idáig.

A hatalom kevésbé szemérmes képviselői elsősorban a liberális Progresszív Szlovákiában és a független újságírókban találták meg a bűnbakot.

Vizsgálat indul annak kiderítésére, hogy hibáztak-e azok, akik Fico biztonságáért voltak felelősek.

Robert Ficót a távollétében az a Robert Kaliňák helyettesítheti, akinek 2018-ban azután kellett lemondania a belügyminiszteri posztról, hogy megöltek egy tényfeltáró újságírót, aki éppen Kaliňák ügyében nyomozott.

A történteket a Napunk hírfolyama alapján foglaltuk össze.

A Robert Fico elleni merénylet utáni órák zaklatott nyilatkozatai után Zuzana Čaputová leköszönő és Peter Pellegrini megválasztott köztársasági elnök együtt hívták meg a pozsonyi elnöki palotába az összes parlamenti párt vezetőjét.

„Teljes egyetértésben elítéljük az erőszak minden formáját. A Robert Fico miniszterelnök elleni támadás elsősorban nagy emberi tragédia, de egyben a demokrácia elleni támadás is” – mondta Čaputová. A lövöldözést nem akarja egyik politikai oldalra sem fogni, a társadalomban tapasztalható gyűlölet mindannyiuk felelőssége.

photo_camera Pellegrini és Čaputová Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

Peter Pellegrini a történteket a demokrácia elleni merényletnek nevezte. „Ezt a merényletet kollektíven és egyértelműen el kell ítélni. Ezt követheti a nemzet megbékélése és az érzelmek lecsillapítása. Ez az egyetlen reményünk a jövőre nézve” – mondta.

A Magyarországhoz hasonlóan mélységesen megosztott Szlovákia két rendkívül feszült választáson van túl. Két markáns oldal állt szemben egymással, és mindkét választáson, az őszi parlamentin és a tavaszi elnökin is váltás történt. A hatalmon lévő nyugatos, liberális erőket leváltotta az orosz állásponttal jóval megértőbb, Orbán Viktorra szövetségesként tekintő populista-baloldali Smer. Történt mindez hat évvel Jan Kuciák és menyasszonya, Martina Kušnírova meggyilkolása után. Az események után soha nem látott tüntetéssorozat kezdődött Szlovákiában, ami elsöpörte az akkor is miniszterelnök Robert Ficót, két év múlva pedig pártja, a Smer is bukott. Innen tért vissza a hatalomba 2023 őszén.

Gyilkos indulatok a politikában