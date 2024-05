Egy férfi azzal hívta fel a rendőröket, hogy ha a rendőrök nem lövik le, akkor ő nyit rájuk tüzet, majd golyót ereszt a fejébe

„Terrorcselekménnyel fenyegetés” miatt emeltek vádat egy 38 éves cserhátsurányi férfival szemben, aki 2023 szeptemberében részegen hívta fel a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy közölje, ha a rendőrség nem megy ki a lakcímére és a rendőrök nem lövik le, akkor ő nyit rájuk tüzet, illetve golyót ereszt a fejébe. Azzal is fenyegetőzött, hogy rálő a rendőrök kocsijára, a kapuba pedig Molotov-koktélt tesz. Ezután a segélyhívót is felhívta, majd közölte az operátorral, hogy öngyilkos merényletet fog végrehajtani, és robbantással fenyegetőzött:

„Robbantsak valamit? Most komolyan, tüzijátékot szeretne? Ki akarom nyírni magam, és nem egy embert akarok magammal vinni. Molotov koktélt fogok dobni még a rendőrautóra is!” Amikor harmadszorra is telefonált, ismét a rendőr-főkapitányságot hívta, hogy kérdőre vonja őket: „Na, hol vannak? Majd fognak jönni? Addig robbantsak egyet? Molotov-koktéllal! Csináljak valamit, hogy komolyan gondolják? Most csinálok egy kis robbantást, hogy élvezzék a házi társaságot. Majd utána beszélünk.”

A telefonálások után a TEK ment ki a férfihoz, akit az ügyészség közleménye szerint előállítottak, most pedig vádat emeltek ellene. Két év közügyektől eltiltást kaphat, illetve ki kell fizetnie 362 935 forint bűnügyi költséget.