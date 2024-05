Nincs több ilyen testvérháború az országban: egymás ellen megy a fideszes és a KDNP-s

Albertirsán hagyománya van annak, hogy a Fidesz és a KDNP egymás ellen indul.

A döntés nem tűnik logikusnak, tekintve, hogy a kisvárost 1998 óta vezető polgármestert egy erős jelölt akár le is győzhetné.

Senki sem tudja, hogy arról, ami itt a jobboldalon folyik, tudnak-e a pártszövetség legfelsőbb szintjén, vagy sem.

A kilencvenes években teljesen normálisnak számított az országgyűlési vagy önkormányzati választások egyéni választókerületeiben, hogy a fideszes és a KDNP-s jelöltek egymás ellen indultak. A pártszövetség létrejötte óta viszont a legtöbb helyen közös jelöltjei vannak a Fidesznek és a KDNP-nek. Ahol mégsem, ott nem indulnak egymás ellen. Kivételek azért akadnak. Ilyen Albertirsa.

Mielőtt elmerülnénk a Ceglédhez közeli 13 ezres kisváros politikai életének rejtelmeiben, essünk túl a kötelezőn, hallgassuk meg együtt az albertirsai futballcsapat legendás, a Queen-féle The Show Must Go On dallamára írt, immár másfél évtizedes himnuszát. Olyan örökbecsű sorokkal, mint: „Meccsnek végén / Ők boldogok lesznek / Egy szerényet / A Jazzben ünnepelnek / Óó, de sose isznak / Sokat átbeszélik a tanulságokat.” Aki egyszer meghallgatta, soha többé nem tud úgy gondolni Albertirsára, mint azelőtt.

Albertirsán 2006-ban volt az utolsó olyan választás, amikor a Fidesz és a KDNP együtt indult. Kiss Tibor a Fidesz–KDNP–MDF–Jobbik–Albertirsai Választási Szövetség jelöltjeként bukott el a független Fazekas Lászlóval szemben, aki egyébként 1998-tól a mai napig vezeti a kisvárost, és most is indul.

2010-ben történt valami. A fideszes jelölt Lebanov József volt, aki most a Belügyminisztérium köznevelési stratégiai főosztályát vezeti. KDNP-s ellenfele ugyan nem volt, a nyolc választókerületben viszont összecsapott egymással a két jobboldali párt, a küzdelemből három fideszes mandátum született.

2014-ben már nem korlátozódott a választókerületekre a csata, kard ki kard indult egymás ellen a fideszes Szőke Szabolcs és a KDNP-s Janik Zoltán a polgármesteri posztért. Kettejük különmeccsét a fideszes nyerte, a választást Fazekas. (A Jobbik színeiben Kádár János indult.) Amúgy 2014 Gyomaendrődön is testvérháborút hozott, és ott is a nevető harmadik, Toldi Balázs (Kőrösök Vidékéért Egyesület) lett a győztes.

Úgy tűnt, hogy 2019-re elfelejtik ezt az egymás elleni bohóckodást, a pártszövetségből csak a Fidesz indult, a KDNP nem. 2024-ben azonban ismét izzik a levegő. A polgármester Fazekas László és a mi hazánkos Pásztory Tamás mellett versenybe száll Varga Károly (Fidesz) és Jutasiné Klein Kitti (KDNP).

Mindkettőjüket kerestük. Varga olvasta üzenetünket, de nem reagált. Jutasiné Klein Kittivel telefonon beszéltünk, visszahívást kért, de annyit elmondott: kettejük indulása „a legfelsőbb szinten dőlt el”. Miután a megbeszélt időben visszahívtuk, már nem akart nyilatkozni. A történteket így kénytelenek vagyunk a helyi politikai életben részt vevők elmondása alapján rekonstruálni.