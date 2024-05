Több gyerek megsérült ebéd közben az iregszemcsei általános iskolában, mert üvegszilánk volt az ételben

Üvegszilánk és dörzsidarab is volt az ételben, több gyerek megsérült ebéd közben az iregszemcsei általános iskolában, mikor megették az idegen tárgyakat, számolt be az ATV Híradója. A szülők feljelentést tettek, a konyhát azonnal bezárták, az üzemeltető ellen a rendőrség és a Nébih is eljárást indított.

Gyereke sírva rohant hozzá, mert valami felsértette a száját ebéd közben,

mesélte egy anyuka az ATV-nek. A tanárok azonnal számon kérték a konyhásokat, akik azzal védekeztek, hogy nem tudják, hogy hogyan került szemét az ételbe.

A konyhán dolgozók tudtak az üvegszilánkokról, mégsem állították le az ételosztást,

állítja az egyik iregszemcsei polgármester-jelölt, szerinte ez nagyon súlyos emberi mulasztás.