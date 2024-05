A magyar titkosszolgálat nagy napja

Zivataros jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele – de nem az egyetlen –, az elmúlt 24 óra legfontosabb híreivel.

TITKOSSZOLGÁLATI BLAMA

Részletes dokumentumokat ismertünk meg, amelyek bizonyítják, hogy Oroszország titkosszolgálatai kiterjedt kibertámadásokat hajtottak végre a magyar külügy ellen. Ezzel Szijjártó Pétert is szembesítettük, aki most már nem tagadott, egészen más taktikát választott. Összeszedtük azt is, miket állítottak az orosz titkosszolgálatok hackertámadásairól.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

A Jobbik emiatt a külügyi bizottság rendkívüli ülését kezdeményezi.

SZLOVÁKIAI MERÉNYLET

Stabilizálták Robert Fico állapotát, de az állapota továbbra is súlyos. Nem csillapodnak a kedélyek a szlovák belpolitikában, noha sokan állítják, épp ez az indulat vezetett idáig. Ficót távollétében az a Robert Kaliňák helyettesítheti, akit a kormányváltás előtt bűnszervezet alapításával és támogatásával gyanúsítottak és őrizetbe vettek. Szalay Zoltán, a szlovák Napunk újságírója elmondta, milyen egy nappal a merénylet után a közhangulat Szlovákiában, és hogy mit lehet kezdeni azzal, hogy vannak, akik az ellenzéket és a sajtót okolják.

photo_camera Juraj Cintula, Robert Fico merénylője 2016-ban az oroszbarát Slovenski Branci gyűlésén. Fotó: Slovenski Branci

25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik a merénylőt, a 71 éves férfit előre kitervelt, bosszúból elkövetett gyilkossági kísérlettel gyanúsítják. Azt állítja, nem akarta megölni Ficót, de a támadásra azért büszke. (Egyébként ő egy félrefordítás miatt lett itthon „baloldali” író, de ez Orbánhoz nem jutott el.)

Több szlovák vezető politikust is halálosan megfenyegettek, a rendőrség megerősítette a képviselők védelmét.

Szlovákiában először akartak meggyilkolni hivatalban lévő miniszterelnököt, korábban volt minisztert és újságírót öltek meg, Tisza István pedig három merényletet élt túl, de a negyedikbe belehalt.

A lévaiak megdöbbentek, hogy a városban aránylag ismert egykori tanár támadt a miniszterelnökre.



BELFÖLDI BALHÉ

A Szuverenitásvédelmi Hivatal arra próbálta rávenni a Magyar Ügyvédi Kamarát, hogy adjanak tájékoztatást az ügyvédek tevékenységéről, de a kamara elnöke ezt a jogszabályokra hivatkozva elutasította.

Nincs több ilyen testvérháború az országban: egymás ellen megy a fideszes és a KDNP-s. A döntés nem tűnik logikusnak, tekintve, hogy a kisvárost 1998 óta vezető polgármestert egy erős jelölt akár le is győzhetné. Senki sem tudja, hogy arról, ami itt a jobboldalon folyik, tudnak-e a pártszövetség legfelsőbb szintjén, vagy sem.

photo_camera Illusztráció: Botos Tamás

A sok marháskodás ellenére Orbán még hisz az európai demokráciában, szerinte a Fico-merénylet után kétszeres erővel kell dolgozniuk, Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető pedig állami beavatkozást akar a kommentelők ellen, és azokat is felelősségre vonná, akik nem törlik a gyűlöletkeltő hozzászólásokat.

Szó szerint dedós szintre sikerült emelnie a kampányt a Fidesznek.

Egy 18. kerületi utcafórumon Lázár János azt mondta: „Aki ezt a vasútvonalat elviszi, ki fog baszni magukkal.”

Az MCC Brüsszel a szólásszabadságra hivatkozva beperli az Orbánék brüsszeli konferenciáját betiltó polgármestert.

A KDNP kitart a Néppárt mellett, ami a Fidesz szerint baloldali és háborúpárti.

A Fidesz tavaly 1,2 milliárdos veszteséggel zárt.

OROSZ ÜGYEK

Elmeséltük Olekszij Anulja, a 10 hónap orosz fogságot megjárt ukrán katona történetét: 2022. február 24-én vonult be az ukrán hadseregbe, március 10-én orosz hadifogságban volt.

photo_camera Fotó: Yue Yuewei/Xinhua via AFP

Oroszország első transznemű politikusa, Roman Aljosin visszatért a születési neméhez, és egy kormánypárti lapban bocsánatot kért az orosz néptől.

Oroszországban – nem hagyományos szexuális kapcsolatok népszerűsítésének vádjával – eljárás indult két orosz nő ellen, mert csókolóztak egy bárban.

Házkutatást tartottak az AfD képviselőjénél, akit orosz kenőpénzek elfogadásával gyanúsítottak, Petr Bystron januárban Magyarországon is járt.

KULTÚRA

2027. június 30-ig szólt volna a szerződése, de Sztankovics lelép a Fraditól.

Kirúgott tanáraiknak énekeltek volt diákok a Radnóti Színház előadásának végén.