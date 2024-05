A második világháború óta nem látott olyan mértékű házrombolást a világ, amilyen most is zajlik a Gázai övezetben

A Bellingcat nemzetközi tényfeltáró hálózata az amerikai Scripps News stábjával közösen vizsgálta a szisztematikus házrombolásokat Gázában.

Az ENSZ lakhatáshoz való joggal foglalkozó szakértője szerint ha népirtást nem is lehet megállapítani Izrael terhére, az ügyben perdöntő lehet, hogy az izraeli hadsereg egyes egységei bizonyíthatóan lakhatatlanná teszik az övezet bizonyos részeit.

Az eredeti angol nyelvű cikkek itt és itt, a kapcsolódó dokumentumfilm itt érhető el.

link Forrás

Húsz nappal azután, hogy a Hamász terrorszervezet fegyveresei tavaly október hetedikén több mint ezer embert mészároltak le és több százat ejtettek túszul Dél-Izraelben, a hadsereg háborút indított a Gázai övezetben. Izrael és a terrorszervezet között jelenleg is zajlanak az összecsapások és a tűzszüneti tárgyalások. A Hamász vezette gázai egészségügyi minisztérium szerint a háborúban eddig közel harmincötezer ember halt meg palesztin területen, míg a sérültek száma legalább hetvenhatezer. Az október hetedikén elrabolt izraeli túszok közül legalább harmincnégyen meghaltak.

A háborúra válaszul a Dél-Afrika kontra Izrael ügyben a hágai Nemzetközi Bíróság ideiglenes intézkedéseket hozott a népirtás elkerülésére vagy megfékezésére. Bezalel Smotrich izraeli pénzügyminiszter, a biztonsági kabinet tagja május elején gázai városok teljes megsemmisítésére szólított fel, mondván: „nincsenek félmegoldások”.

Hitelesnek tűnő becslések szerint a háború kezdete óta a kétmilliós lakosságú Gázai övezet épületeinek több mint fele megrongálódott vagy a földdel vált egyenlővé. A Bellingcat a közösségi média segítségével követte az izraeli védelmi erők egyetlen zászlóalját, a 8219-es kommandót, amint áthaladtak Gázán, lerombolt alagutakat, házakat és mecseteket hagyva maguk után. A 8219-esek katonái nyíltan posztoltak a gázai történésekről és tapasztalataikról, belátást engedve a katonai műveletek olyan részleteibe is, amik a hivatalos forrásokból rendre kimaradnak.

A lap az oknyomozó újságírók által előszeretettel használt nyílt forrású hírszerzés (OSINT) módszereivel minden általuk megosztott fotót és videót elhelyezett időben és térben, majd a Planet Labs műholdfelvételeivel meghatározta, melyik épületet mikor rombolták le, és mikor éppen merre jár a 8219-es zászlóalj.

A ledöntött minaret

A Bellingcat által azonosított első támadásban több mint nyolcezer izraeli katona vehetett részt november 13-án vagy 14-én: az egység tagjai leromboltak egy Földközi-tengerre néző kétemeletes épületet, eddig ismeretlen okból. Ezután a rombolás üteme és mértéke látszólag felgyorsult, a környékről készült műholdfelvételek szerint ezekben a napokban legalább harmincnégy lakóépület semmisült meg teljesen vagy részben. Mivel a tömbök többsége hét-tíz emelet magas, a tényleges pusztítás jóval nagyobb lehet. Akkor a Times of Israel is megírta, hogy az izraeli hadsereg rajtaütést hajt végre az említett városrészen, ahol állítása szerint a Hamász fegyveresei és hírszerzői állomásoztak. Decemberben az egység részt vehetett az al-Iszla mecset és a környező épületek ledöntésében is. Februárban a mecset Facebook-oldala tett közzé fotót a megsemmisült épületről és a ledöntött minaretről.

Az izraeli hadsereg szerint a Hamász katonai bázisként, fegyverraktárként vagy magas státuszú fegyveresek bújtatására használja a nemzetközi humanitárius jog értelmében védett státuszú helyeket: nem katonai célú és lakóépületeket, mecseteket, iskolákat, kórházakat.