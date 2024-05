Azonnali pénzbírságot kapnak az angol drukkerek, ha rossz dalt énekelnek a foci-EB-n

Nagyon oda kell figyelniük magukra az angol szurkolóknak a német foci-EB-n, ha nem akarják, hogy a kiruccanásuk a tervezettnél is több pénzbe kerüljön. Ha ugyanis olyan dalokat énekelnek, mint például a „Tíz német bombázó”, akkor azonnali pénzbírsággal sújtják őket a német hatóságok. És az sem lesz kifogás, ha valakinél nincs készpénz, hiszen ebben az esetben a legelső ATM-hez vezetik majd el őket, ahol levehetik kártyájukról a bírság összegét.

Az Egyesült Királyság labdarúgó-rendészeti egységének munkatársa is úgy nyilatkozott: gondolhatják azt a szurkolók, hogy énekeljük el a „Tíz német bombázót”, ha már Németországban vagyunk, de ez nem egy jó ötlet. Ha valaki a szankció ellenére is folytatja a dalolászást, akkor le is tartóztathatják.

photo_camera Nem mindegy, mit énekelnek Fotó: HOLLIE ADAMS/AFP

Egy német katonai rendész, Stefan Bisanz szerint, ha több százezer szurkoló lesz a helyszínen, akkor nagyon nehéz lesz katonai videós kamerarendszer nélkül kezelni az egész helyzetet.

Az angolok már évek óta éneklik a második világháborúra hivatkozva az ominózus dalt, ami miatt már korábban is felszólalt a FIFA és az FA is. A 2021-es EB ideje alatt az UEFA és az FA is úgy döntött, hogy kitiltják a mérkőzésekről azt a szurkolót, aki a „Tíz német bombázót” énekli. (Birmingham Mail)