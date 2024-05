Belső vizsgálatot rendelt el az országos rendőrfőkapitány a Varga Judit és Magyar Péter veszekedését állítólag dokumentáló jelentés kiszivárgása után

A Mandiner április 29-én publikált egy cikket, ebben pedig nyilvánosságra hozták azt a rendőrségi jelentést, amelyben állításuk szerint a Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt férje, Magyar Péter közti incidenst dokumentálta a Készenléti Rendőrség egyik személybiztosítója.

Az ügyről először Dezső Tamás írt a HVG-n, mire válaszul Magyar Péter propagandistának nevezte a több díjjal is rendelkező, oknyomozó újságírót, aki mellett aztán több laptárs, köztük a 444 is kiállt.

Magyar már előzetesen is igyekezett hitelteleníteni a hvg.hu cikkét azzal, hogy Rogán Antalnak üzent, azt állítva, hogy a „suttogó propaganda” terjeszti, hogy „többször megvertem a gyermekeim anyját és többször rendőrt kellett hívni hozzánk”. Magyar a vádakat „totálisan abszurdak” nevezte, és perrel fenyegetett meg „bármilyen sajtóorgánumot”, ami a „bűncselekmény útján kiszivárogtatott hamis jelentést vagy annak részeit nyilvánosságra hozza”.

Varga Judit volt férje előzetesen tett kijelentéseire egy olyan videóval reagált, ami a kapcsolati erőszakról szólt, a jelentés részleteit bemutató cikk után pedig a veszekedés körülményeiről Hajdú Péter műsorában is beszélt. Magyar azt állította, a jelentésben foglaltak nagy része hazugság.

A Mandiner azonban azt állította, a teljes jelentést teszik közzé (még azt is hozzátéve, hogy a HVG cikke tompította az abban foglaltakat). Magyar erre is hasonlóan reagált, a Facebookra is posztolt cikk alá azt kommentelte:

„Igen, ez még mindig az a hamisított jegyzőkönyv, aminek a 90 %-ka hazugság és amit bűncselekménnyel szivárogtattak ki.” Dezső András, a HVG jelentésről író újságírója megerősítette, hogy a Mandineren megjelent jelentés megegyezik a hozzá eljutott jelentéssel. Hozzátette, hogy kutatásai alapján a jelentés valóban azon a napon készült, ami a dokumentumban is szerepel, ahogy azt is ellenőrizte, hogy Varga Judit valóban személyi védelem alatt állt azon a napon.



photo_camera Magyar Péter kommentje a Mandiner cikke alatt április 29-én. Fotó: Mandiner/Facebook

Egy nappal a Mandiner cikke után, tehát április 30-án a következő kérdéseket küldtük az ORFK sajtóosztályának:

1. A dokumentum, amelyet a Mandiner publikált, valódi?

2. Amennyiben igen, akkor a dokumentum kinek a birtokában volt? A Rendőrség a jelentésben szereplő személyeknek vagy bárki másnak küldött belőle másolatot?

3. A jelentésben foglaltak kapcsán indult bármilyen vizsgálat, eljárás? Tájékoztatott a Rendőrség más szerveket a jelentésben foglaltakról?

4. Vizsgálja-e a Rendőrség, hogy hogyan kerülhetett a Mandiner - és korábban a HVG - újságíróinak birtokába a dokumentum?

5. A Mandiner cikke alatt a Facebookon Magyar Péter az alábbi kommentet fűzte a cikkhez:

„Igen, ez még mindig az a hamisított jelentés, aminek a 90 %-a hazugság és amit bűncselekménnyel szivárogtattak ki.... És az is, hogy a rendőr bűncselekményt követett el, amikor nem engedett a gyerekeimhez.”

Hogyan kommentálja a Rendőrség Magyar Péter állításait a jelentés hamisításával és kiszivárogtatásával kapcsolatban?

Vizsgálat volt, nem tudjuk, miről



Az ORFK sajtóosztálya bő két héttel később, május 16-án este 8 körül a következő választ küldte:

„Elektronikus úton az ORFK Kommunikációs szolgálatához érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az országos rendőrfőkapitány az ügyben belső vizsgálatot rendelt el. A vizsgálatot a rendőrség befejezte, ennek során bűncselekményt nem állapítottunk meg.”

Azt tehát megtudtuk, hogy volt belső vizsgálat az ügyben, amelyet az országos rendőrfőkapitány rendelt el, bűncselekményt azonban nem állapítottak meg. Mivel azonban kérdéseink többségére nem kaptunk választ, még tegnap este tisztázó kérdéseket küldtünk az ORFK-nak.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a belső vizsgálat a jelentés tartalmára vagy a kiszivárgás körülményeire, esetleg mindkettőre vonatkozott-e. Továbbá szerettük volna továbbra is megtudni, hogyan kommentálja a rendőrség Magyar azon állítását, miszerint a sajtóban megjelentetett jelentés 90 százaléka hazugság.

Ezekre a kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ, amennyiben megérkezik, rögvest tudatjuk.